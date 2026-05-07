Mortal Kombat II llega con la misión de consolidar la franquicia en el cine moderno, además de arreglar lo que salió mal en la primera.

Dirigida nuevamente por Simon McQuoid, Mortal Kombat II se perfila como un salto de escala y ambición. Si bien mantiene el vicio de las adaptaciones de saturar todo de fan service, logra entregar una mejor obra que la de 2021.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Mortal Kombat II tiene una historia escaza pero bien contada El elenco de Mortal Kombat II es mucho mejor El tono de Mortal Kombat II es más fiel al juego Los visuales de Mortal Kombat II son muy buenos Mortal Kombat II sufre de los problemas de las adaptaciones actuales

Mortal Kombat II tiene una historia escaza pero bien contada

Mortal Kombat II tiene una historia escasa pero bien contada, centrándose en los personajes de la franquicia, dejando un poco de lado al protagonista de la primera entrega.

Mortal Kombat II (Warner Bros.)

Aquí todo gira en torno a Johnny Cage y Kitana, ambos buscando redención de diferentes maneras; el primero siendo una estrella venida a menos, la segunda tras subordinarse a Shao Kahn luego de la muerte de su padre.

Todo mientras Raiden va preparando a Liu Kang y el resto de guerreros, quienes buscarán derrotar a los peleadores del Outworld como la última opción de salvar a la Tierra de una invasión a gran escala.

Vamos, que no es nada del otro mundo o que no se haya visto en los juegos; aún así funciona, bien y entretiene incluso si no conoces la obra de Netherrealm.

El elenco de Mortal Kombat II es mucho mejor

Si bien tenemos regresos de la primera entrega, hay que decir que el elenco de Mortal Kombat II es mucho mejor, al tener —ahora sí— a los personajes del juego en el centro de la historia.

Sin lugar a dudas, quien se lleva las palmas es el Johnny Cage de Karl Urban; él aporta humor, carisma y un estilo más ligero que contrasta con la seriedad de otros luchadores.

Por su parte, la Kitana de Adeline Rudolph se incorpora como pieza clave en la narrativa, pues su vínculo con Outworld y su enfrentamiento con Shao Kahn son fundamentales.

Jade de Tati Gabrielle y Sindel de Ana Thu Nguyen destacan con roles que combinan poder político y habilidades letales, además de tener una buena química con Adeline Rudolph.

Finalmente, Quan Chi de Damon Herriman y Baraka de CJ Bloomfield no solo expanden la mitología oscura del universo Mortal Kombat, también complementan al villano principal de gran manera.

Mortal Kombat 2 (Warner Bros Pictures)

El tono de Mortal Kombat II es más fiel al juego

El tono de Mortal Kombat II es más fiel al juego, pues Warner Bros. se deja de experimentos y nos presenta algo más cercano a los interactivos.

El hecho de que la película se centre en Johnny Cage y Kitana, dejando de lado a Cole Young, hace que las cosas se sientan más elaboradas y menos sacadas de la manga.

Esta secuela aborda directamente la invasión de Outworld, por lo que el guion busca equilibrar la fidelidad al videojuego con un lenguaje cinematográfico que atraiga tanto a fans como a nuevos espectadores.

Además, se mantiene la violencia gráfica, característica de la franquicia; aunque con un tratamiento más estilizado y narrativo, sin caer en caricaturas como en las películas de los 90’s.

Mortal Kombat II (Warner Bros)

Los visuales de Mortal Kombat II son muy buenos

Otra cosa a mencionar es que los visuales de Mortal Kombat II son muy buenos, destacando la presentación del mundo donde se llevará a cabo el torneo, y las habilidades de los peleadores.

La tecnología actual permite recrear Outworld y las peleas con un nivel visual mucho más sólido, que se disfruta bastante en la pantalla grande.

El CGI y las coreografías de artes marciales modernas hacen que la saga finalmente tenga una representación digna, realmente te sientes dentro del videojuego.

De hecho, todo está tan bien manejado, que las cosas se sienten verosímiles, a pesar de que es la película de un videojuego y no tienen porque apelar al realismo.

Mortal Kombat II (Warner Bros.)

Mortal Kombat II sufre de los problemas de las adaptaciones actuales

Lamentablemente, Mortal Kombat II sufre de los problemas de las adaptaciones actuales y eso es el exceso de fan service en todo su metraje.

No es que sean una serie de cortos pegados como otras películas, donde lo único que la une son las referencias, pero sí se siente un problema en la fluidez de la narración.

Pues la historia solo es una excusa para presentar peleas, gore y la mayor cantidad de elementos posibles sacados de alguno de los juegos de la franquicia, lo que al final puede saturar a más de una persona.

Asimismo, el humor adolescente de Johnny Cage y Kano podría molestar a más de uno. Es cierto que Mortal Kombat siempre ha apelado a ese estilo ridículo de Serie B; sin embargo, aquí en ocasiones se siente fuera de lugar.

Mortal Kombat II (Warner Bros.)

¿Vale la pena Mortal Kombat II?

Mortal Kombat II se presenta como una secuela ambiciosa que busca redimir los tropiezos del pasado y consolidar la franquicia en el cine contemporáneo.

Con un elenco sólido, personajes icónicos y un conflicto de gran escala, Mortal Kombat II es un espectáculo visual y bastante fiel al juego, aunque sufre en su narrativa general.

Pues el exceso de fan service y humor que en ocasiones no encaja, hace que la película no pueda despegar del todo, a pesar de que tiene más virtudes que defectos en general.

Si eres fan de la franquicia, sin lugar a dudas celebrarás todo lo que tiene que ofrecer el filme; ahora que si no eres tan apegado a los Fatalities, aún así te encontrarás con una obra bastante divertida.