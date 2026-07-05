Como ya muchos vaticinaban, Minions & Monstruos se lleva el primer lugar de taquilla, siendo salvada principalmente por el mercado internacional que sigue amando a estos seres amarillos.

Toy Story 5 sigue imparable, pues mantiene un buen nivel de recaudación, mientras que Supergirl perdió el 74% de su audiencia y sigue en caída libre.

Minions & Monstruos se lleva el primer lugar de taquilla esta semana

Con un inicio hasta cierto punto promedio, Minions & Monstruos logra el primer lugar de taquilla con 159 mdd (2.7 mil mdp), donde la mayoría viene de los mercados internacionales.

Esto es suficiente para Minions & Monstruos, pues el presupuesto fue de 85 mdd (1.4 mil mdp) y necesita alrededor de 250 mdd (4.3 mil mdp) para ser un éxito.

Lo que significa que estos personajes se mantienen bastante vigentes entre un sector del público, principalmente el familiar en todo el mundo.

También es cierto que se quedará lejos de las otras entregas que hicieron una taquilla más abultada. La falta de competencia y el boca a boca podrían repetir esto.

Minions & Monstruos (Universal)

Toy Story 5 se mantiene fuerte en taquilla a pesar de Minions & Monstruos

Toy Story 5 es un aplanadora en taquilla con 764 mdd (13.3 mil mdp) acumulados en tan solo 3 semanas, algo que deja muy atrás el inicio de Minions & Monstruos.

Con esto, Toy Story 5 ya consiguió darle ganancias a Disney Pixar, pues el presupuesto fue de 250 mdd (4.3 mil mdp).

No solo eso, al no tener más competencia que Minions & Monstruos, se espera que mantenga su gran paso durante todo julio.

Por lo menos hasta la llegada de Spider-Man: Un Nuevo Día a finales de mes.

Toy Story 5 (Pixar / Pixar)

Minions & Monstruos acabó definitivamente con Supergirl

Quien sigue mal y de malas es Supergirl, pues el estreno de Minions & Monstruos la mandó hasta el cuarto lugar en su segundo fin de semana, con tan solo 100 mdd (1.7 mil mdp) acumulados.

No solo esto, Supergirl perdió el 74% de la audiencia, lo que significa que seguirá cayendo en los siguientes días con la llegada de La Odisea y Spider-Man.

La película costo 170 mdd (2.9 mil mdp) y necesita por lo menos 300 mdd (5.2 mil mdp) para no perder dinero; sin embargo, es poco probable que incluso alcance su presupuesto en al final de su recorrido.

Este escenario pone especial presión en los próximos estrenos del DCU, como Lanterns y Clayface, que deben de ser éxitos rotundos para borrar este tropezón.