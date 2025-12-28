En algunas redes sociales se filtró el audio de Minions 3, la nueva película de Universal para el 2026.

Razón por la que, según reportes extraoficiales, personal de Universal ya está buscando al responsable para aplicar las sanciones correspondientes.

Buscan al responsable de la filtración de Minions 3

Minions 3 es la nueva película de Universal, la cual se espera llegue a las salas de cine el próximo 2026; sin embargo, el audio de la película fue filtrado en diferentes canales y redes sociales de internet, por lo que la productora ya busca al responsable.

De acuerdo con la información, quien filtró el audio de Minions 3 fue una de las 15 personas que asistió a una función de prueba de Universal, por lo que ya se está dando con su paradero.

Minions 2 (Universal Pictures)

Se dice que la filtración del audio de Minions 3 no solo fue de una escena o unos minutos, sino que fue de toda la película próxima a estrenar, por lo que las acciones legales de Universal en contra de esta persona ya han comenzado.

De acuerdo con la insider @MyTimeToShine, la película de los Minions 3 se titularía “Minions & Monsters” y giraría en torno a estos personajes amarillos que nacieron en Mi Villano Favorito, y quienes quieren convertirse en cineastas y creadores de contenido.