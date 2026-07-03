En algo que nadie hubiera esperado, la Cineteca Nacional tendrá el estreno de “Minions & Monstruos” en varias de sus salas, el mismo día de su lanzamiento en cines comerciales.

No se tratan de matines o funciones especiales en la Cineteca Nacional, pues “Minions & Monstruos” contará con un recorrido tradicional durante varias semanas.

¿Cuándo llegará “Minions & Monstruos” a la Cineteca Nacional?

De acuerdo con información de la misma Cineteca Nacional, “Minions & Monstruos” se estrenará este 3 de julio, un día después que en salas comerciales.

“Minions & Monstruos” en la Cineteca Nacional (Especial)

“Minions & Monstruos” se estará proyectando en inglés y con doblaje al español en las tres sedes de la Cineteca Nacional (México, de las Artes, y Chapultepec).

En horarios que van desde el mediodía hasta las 9:00 p.m. dependiendo la sede a la que quieras asistir, siendo la de Chapultepec la que tiene menos funciones.

El costo del boleto es de 70 pesos, el mismo que para el resto de películas que se exhiben en la Cineteca Nacional; como mencionamos, no se tratan de funciones especiales.

Asimismo si no puedes ir en el fin de semana de estreno a ver la película, hasta donde pudimos revisar, se mantendrá en cartelera por lo menos una semana.

¿Por qué se exhibe “Minions & Monstruos” en la Cineteca Nacional?

A muchos les ha sorprendido que “Minions & Monstruos” se exhiba en la Cineteca Nacional, pues la franquicia no se ha caracterizado por representar el arte cinematográfico.

Sin embargo, “Minions & Monstruos” ha sido considerada por muchos críticos como la mejor de la franquicia y un gran homenaje a la historia del cine.

De acuerdo con varias reseñas, el filme de Universal recorre varios varios géneros del mundo del cine, presentándolos a una nueva generación de una manera divertida.

Además la película también cumpliría con la “opción infantil” de la Cineteca Nacional, junto a Toy Story 5 y Kiki: Entregas a Domicilio.