Michael 2 tardaría más de lo esperado para llegar a los cines, su estreno sería en 2028.

Así lo reveló Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, quien dio detalles sobre la nueva entrega de la cinta biográfica del Rey del Pop a analistas e inversionistas.

“Creo que a finales del año 2027 y la primera mitad del año 2028 sería la fecha aproximada en la que se estrenaría la película” Adam Fogelson

Michael 2 busca comenzar su rodaje a finales de 2026

Además de confirmar que el estreno de Michael 2 sería hasta 2028, el presidente de Lionsgate habló de cuándo iniciará el rodaje de la cinta.

“Nuestro objetivo es comenzar la producción hacia finales de este año o principios del próximo”, puntualizó Adam Fogelson.

Michael (Universal)

Al ser cuestionado sobre el presupuesto que tendrá la secuela, Fogelson explicó que ya hay una cantidad considerable de metraje grabado.

Se tratan de secuencias musicales que se filmaron previamente y, aunque no aparecieron en la primera entrega, cuentan con altas posibilidades de incorporarse a Michael 2.

De cualquier manera, el presidente de Lionsgate aseguró que están centrados en ofrecer al público la “mejor secuela posible”.

La primera película de Michael Jackson tuvo varios retrasos, el más significativo ocurrió cuando la cinta reprogramó el estreno de noviembre 2025 a finales de abril 2026 por una cláusula legal restrictiva.

El guion original de John Logan abordaba las acusaciones de abuso contra el Rey del Pop, lo que obligó a nuevas grabaciones.

Pese a todos los imprevistos, Michael se convirtió en un éxito de taquilla al acumular más de 1 mil millones de dólares.

Por lo que se espera que Michael 2 tenga un comportamiento similar en su recaudación cuando llegue a salas de cine en 2028.