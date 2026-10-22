Los Globos de Oro le cierran la puerta a “Michael” en la categoría de musical o comedia.

Reportes indican que el comité de los Globos de Oro rechazó la solicitud que presentó Lionsgate porque consideran que las interpretaciones musicales de la biopic de Michael Jackson no cumplen con los criterios establecidos.

La organización determinó que los números que salen en la película que protagoniza Jaafar Jackson funcionan como recreaciones y que no impulsan la trama.

Desde el 2000, tras el triunfo de películas como “Ray y Walk the Line”, los Globos de Oro reformaron sus reglas estableciendo que la música no basta por sí sola para ser que una película logre su candidatura en la categoría musical de sus premios.

Michael (Universal)

Lionsgate apelará decisión de los Globos de Oro tras dejar fuera a “Michael” de la categoría musical

Lionsgate buscará apelar la decisión de los Globos de Oro de dejar fuera a “Michael” de la categoría musical.

El estudio tiene hasta el próximo sábado 31 de octubre de 2026 para una revisión del comité de los premios que reconocen lo mejor del cine y la televisión.

Ahora bien, si no se resuelve a favor de “Michael”, la película deberá concursar en la categoría dramática, lo que cambia sus aspiraciones de cara a la temporada de premios 2027.

En el caso de las categorías de interpretación de reparto, estas no se dividen en los Globos de Oro por drama, comedia y musical.

Así que el actor Colman Domingo, quien actuó en “Michael”, sí podrá ser considerado para los Globos de Oro.