Después de mucha incertidumbre, se confirma que Mason Gooding volverá a interpretar a Chad Meeks-Martin en Scream 7.

La noticia llega tras meses de retrasos, reestructuras creativas y renovaciones en el elenco de la icónica franquicia de terror.

Mason Gooding se convierte en la primera estrella de las dos películas anteriores en regresar después del despido de Melissa Barrera y la salida de Jenna Ortega.

Mason Gooding al que recordaras como Chad Meeks-Martin en Scream 5 y Scream 6, volverá para Scream 7.

La noticia, adelantada por Variety, confirma que la saga no hará borrón y cuenta nueva con las películas recientes. Esto apesar de los importantes cambios en la preproducción y el enfoque renovado.

Después de que la producción despidiera a la estrella principal de la franquicia reiniciada, Melissa Barrera- de 34 años de edad- por compartir publicaciones sobre el conflicto Israel-Palestina.

El despido de Melissa Barrera fue seguido pronto por la salida de Jenna Ortega- de 22 años de edad-según se informa debido a conflictos de programación.

Junto a Mason Gooding, Neve Campbell retoma su icónico papel como Sidney.

Y Kevin Williamson, cocreador de la franquicia, vuelve para dirigir la séptima entrega tras la salida de Christopher Landon.

¿Cuando se estrena Scream 7? Esto se sabe

Scream 7, que enfrentó una fuerte polémica debido al despido de Melissa Barrera, será dirigida por Kevin Williamson, el guionista de la historia original.

La séptima entrega de la franquicia de terror Scream llegará a los cines el 27 de febrero de 2026.

La producción ha enfrentado numerosos desafíos, incluyendo retrasos y cambios en el elenco.

Scream 7 buscará equilibrar el regreso de los personajes clásicos con la continuidad de los elementos introducidos en las películas recientes.