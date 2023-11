A un día de su polémico despido de Scream 7, la actriz mexicana Melissa Barrera lanzó un comunicado hablando un poco acerca de lo ocurrido.

En esta declaración en sus historias de Instagram, Melissa Barrera deja en claro que no se arrepiente y, como latina y mexicana, siente la responsabilidad de expresarse sobre ciertos temas.

Menciona que todos los seres humanos merecen derechos, dignidad y libertad; dejando en claro que ciertos grupos no representan a toda una comunidad y los gobiernos no están exentos de críticas.

Afirma que seguirá abogando por la paz y la seguridad, rezando para que terminen las muertes, la violencia y una coexistencia pacífica.

Terminando con la frase “El silencio no es para mí”.

“Ante todo, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas.

Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes la necesitan.

Cada persona en esta tierra, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merece iguales derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad.

Creo que un grupo de personas NO es su liderazgo y que ningún órgano de gobierno debería estar por encima de las críticas.

Rezo día y noche por no más muertes, por no más violencia y por una coexistencia pacífica. Seguiré hablando por aquellos que más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad.

El silencio no es una opción para mí.”

Melissa Barrera