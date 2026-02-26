Neve Campbell es una actriz canadiense de renombre internacional, cuya carrera ha definido el género del terror moderno y el drama televisivo durante más de tres décadas. Reconocida mundialmente por su icónica interpretación de Sidney Prescott en la franquicia Scream.

En 2026, Neve Campbell protagoniza uno de los regresos más comentados de Hollywood. Tras una ausencia mediática por desacuerdos en la entrega anterior, la actriz vuelve a encabezar el elenco de Scream 7.

¿Quién es Neve Campbell?

Neve Campbell se convirtió en un ícono de la cultura pop de los años 90 con la serie “Party of Five”. Sin embargo, fue su papel en el clásico de terror de Wes Craven lo que la catapultó al estrellato global.

A lo largo de los años, ha diversificado su carrera con interpretaciones destacadas en series de prestigio como “House of Cards” y, más recientemente, en el éxito de streaming “The Lincoln Lawyer” (El abogado del Lincoln), donde interpreta a la fiscal Maggie McPherson.

Más allá de su faceta frente a la cámara, Neve Campbell es una apasionada de las artes escénicas; su formación inicial en el ballet clásico le otorgó una disciplina y presencia física que han sido clave en sus roles de acción y suspenso. Además de su labor actoral, Campbell es conocida por su activismo en causas sociales contra la pobreza y el apoyo a la investigación sobre el cáncer.

Neve Campbell, una de las final girls más icónicas del cine de terror y protagonista de la exitosa franquicia Scream.

¿Qué edad tiene Neve Campbell?

Neve Campbell nació el 3 de octubre de 1973; por lo tanto, en febrero de 2026, la actriz tiene 52 años de edad.

¿Quién es el esposo de Neve Campbell?

Desde 2011, Neve Campbell mantiene una relación sólida con el actor británico JJ Feild. La pareja reside en Los Ángeles y se ha caracterizado por mantener una vida familiar estable y alejada de los escándalos mediáticos

¿Qué signo zodiacal es Neve Campbell?

Al haber nacido el 3 de octubre, Neve Campbell es Libra. Como representante de este signo de aire, Neve destaca por su diplomacia, su búsqueda constante del equilibrio y elegancia.

¿Neve Campbell tiene hijos?

Neve Campbell es madre de dos hijos junto a su pareja, JJ Feild. Tras tener a su primer hijo biológico, la actriz decidió adoptar en 2018. En diversas ocasiones ha compartido lo gratificante que ha sido para ella la experiencia de la maternidad y la adopción.

¿Qué estudió Neve Campbell?

Antes de conquistar las pantallas, Neve Campbell se formó en las artes clásicas, estudió ballet profesional en la Escuela Nacional de Ballet de Canadá, llegando a participar en grandes producciones como “El cascanueces”.

Tras una lesión que la alejó de la danza, se formó en actuación en el John F. Ross Collegiate Vocational Institute en su natal Ontario.

¿En qué ha trabajado Neve Campbell?

Neve Campbell se ha consolidado como una de las final girls más icónicas del cine de terror gracias a su participación en la franquicia Scream; sin embargo, su trayectoria también incluye destacadas actuaciones en otros éxitos comerciales y producciones de culto. Entre los títulos más emblemáticos de su carrera se encuentran: