James Gunn confirma la secuela de Superman, Man of Tomorrow junto a su fecha de estreno en cines.

Tras el éxito de Superman en cines, ahora James Gunn confirmó su secuela que llevará por nombre Man of Tomorrow, haciendo referencia a los primeros cómics del Hombre de Acero.

¿Cuándo se estrena Man of Tomorrow, secuela de Superman?

A través de redes sociales se dio a conocer que Superman tendrá una secuela llamada Man of Tomorrow, la cual será dirigida y producida por James Gunn, quien también está a cargo del guion.

De acuerdo con la publicación que fue compartida por James Gunn, David Corenswet y Nicholas Hoult, Man of Tomorrow, secuela de Superman, se estrenará el 9 de julio del 2027.

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk — James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025

Es decir que aún queda un rato para que se pueda ver la secuela de Superman, Man of Tomorrow dirigida por James Gunn de 59 años de edad.

La noticia de la secuela de Superman, Man of Tomorrow ha emocionado a todos los usuarios y fans de Clark Kent, quienes ya especulan de qué podría tratar esta nueva entrega.

¿De qué tratará Man of Tomorrow, secuela de Superman?

James Gunn reveló que Superman tendrá una secuela llamada Man of Tomorrow, la cual se estrenará el próximo 9 de julio del 2027.

Y aunque no se revelaron detalles de la trama, los fans de Superman ya especulan de qué podría tratarse Man of Tomorrow.

Pues el arte compartido por James Gunn y miembros del elenco, pertenece a los artistas Jim Lee, Jorge Jiménez y Mitch Gerads.

En estos cómics, Superman y Lex Luthor no solo tienen una pelea entre ellos, sino que además en algún punto hacen equipo; también puede notarse que Luthor lleva su armadura para hacerle frente a Kal-El.

Por lo que es probable que Superman y Lex en Man of Tomorrow de James Gunn, deban aliarse para enfrentar una amenaza mayor.

De momento habrá que esperar más información y detalles de esta segunda película de Superman.

Cabe recordar que hace poco, James Gunn reveló que pretende que Superman tenga al menos cuatro películas; se desconoce si la película de Supergirl se contará dentro de estas 4 películas o será una aparte.