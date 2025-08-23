A través de un filtración en vídeo es cómo podemos saber cómo fue la audición del actor de 32 años de edad, David Corenswet para ser el Superman de DC de James Gunn.

Audición de David Corenswet para ser el Superman del director de 59 años de edad, James Gunn que causa sensación.

Este es el video de la audición de David Corenswet para ser el Superman de James Gunn

En redes sociales se ha filtrado el video de la audición de David Corenswet para ser el Superman de James Gunn, mismo que te dejamos a continuación para que lo cheques:

David Corenswet’s audition tape for Superman has been released. pic.twitter.com/9vah9riuRi — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 23, 2025

Video de la audición de David Corenswet para ser el Superman de James Gunn que ha generado una ola de comentarios, en su mayoría positivos.

Pues son muchos los que coinciden que con este video de la audición de David Corenswet para ser el Superman ven el porque James Gunn lo eligió para ser el Hombre de Acero.

Ya que en dicho video de la audición de David Corenswet para ser el Superman de James Gunn, se puede ver al actor interactuando entre ser el superhéroe y Clak Kent.

Por lo que pese al nerviosismo y sonrisas que suelta sutilmente David Corenswet al interpretar a Superman, esto es lo que le da el toque en su audición.

Sin embargo, la audición de David Corenswet para ser el Superman no fue lo único que convenció a James Gunn.

James Gunn revela que eliminó una escena de Superman (Warner Bros. Pictures)

Audición de David Corenswet no fue lo único que convenció a James Gunn para elegirlo como su Superman

Tras la filtración en video de la audición de David Corenswet para ser el Superman, se ha revivido pasadas declaraciones de James Gunn sobre el porqué eligió al actor.

Dejando en claro que la audición de David Corenswet no fue lo único que convenció a James Gunn para elegirlo como su Superman.

Pues anteriormente James Gunn ha hablado sobre cómo descubrió a David Corenswet en la película Pearl.

Actuación de David Corenswet que dejó asombrado al propio James Gunn por su “aspecto clásico de estrella de cine”.

Posteriormente, James Gunn también habló de la audición de David Corenswet alabando la interpretación y carisma del actor.

Pues, el director James Gunn describió la interpretación de David Corenswet como si “Clark Kent estuviera escribiendo sobre Superman para The Daily Planet”.

Lo que hizo ver a James Gunn la conexión con la humanidad del personaje de Superman en manos de la interpretación de David Corenswet.