Las aventuras de Krypto es la nueva serie animada del perro de Superman de DC que James Gunn lanzará próximamente, y ya se reveló un adelanto del mismo.

Pues a través de redes sociales, se publicó un corto de 5 minutos de Las aventuras de Krypto, con un vistazo de lo que podría ser esta nueva serie animada.

Las aventuras de Krypto estrena un corto del perro de Superman llamado: 'Krypto salva el día' (DC Studios)

Las aventuras de Krypto estrena un corto llamado ‘Krypto salva el día’

Para celebrar el estreno de Superman en digital, se reveló un cortometraje de Las aventuras de Krypto llamado ‘Krypto salva el día’, el perro no entrenado del Hombre de Acero que a todos robó el corazón.

Este corto de Krypto salva el día, muestra al perro de Superman quien, por perseguir una paloma, crea desastrosos pero divertidos resultados para todos en Metrópolis mientras Clark Kent desconoce lo que ocurre.

James Gunn y Peter Safran son quienes se encargaron de producir este corto de Las aventuras de Krypto, el cual podría ser un adelanto de lo que podría llegar a DC.

Pues cabe recordar que James Gunn había confirmado que estaba trabajando en una serie animada de Krypto, aunque de momento DC no ha anunciado este proyecto.

Por lo que se podría pensar que Las aventuras de Krypto podrían derivar de este primer corto de 5 minutos que puedes ver en YouTube y en las redes sociales de DC.

También este corto de Krypto estará incluido en la versión Blu-ray de la película de Superman.

Las aventuras de Krypto estrena un corto del perro de Superman llamado: 'Krypto salva el día' (DC Studios)

Habrá más spin-offs de Superman bajo la guía de James Gunn

En redes sociales se estrenó el nuevo corto de DC de Las aventuras de Krypto, titulado ‘Krypto salva el día’, inspirado en el perro de Superman que hizo su aparición en las pantallas grandes este año.

Este corto podría ser una primicia de lo que podría verse en la serie animada de Las aventuras de Krypto que James Gunn está produciendo.

Pero además de la serie animada de Las aventuras de Krypto y el corto de Krypto salva el día, se esperan más spin-offs de Superman.

Pues se ha confirmado que Warner Bros. está desarrollando varias series de televisión y películas inspirados en los personajes que salieron en Superman, como:

Serie de Mr. Terrific

Serie de Jimmy Olsen

Serie de Linterna Verde

Película de Supergirl

De momento habrá que esperar a más noticias sobre el Universo DC que está bajo la tutela de James Gunn y su desarrollo en torno a Superman.