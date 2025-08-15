Superman, uno de los estrenos más taquilleros del verano, llegará tan pronto a HBO Max.

La noticia ha tomado por sorpresa a los fans del héroe más emblemático de DC comics. Siendo el propio James Gunn quien explicó los motivos detrás de esta decisión.

Superman en HBO Max: La película de James Gunn llega a streaming en agosto

Fue por medio de su cuenta de X (antes Twitter) que el director de Superman, James Gunn, ya había anticipado la llegada de su reciente película a streaming.

Superman estará disponible en el catálogo de HBO Max a partir de este viernes 15 de agosto de 2025.

La noticia generó entre emoción y preocupación entre los fans del Hombre de Acero.

Esto debido a que la llegada de Superman a HBO Max tendría lugar a poco más de un mes de su estreno en cines, el pasado 11 de julio de 2025.

Fue en una entrevista para ScreenRant, por la segunda temporada de Peacemaker, que James Gunn fue cuestionado por esta decisión.

De acuerdo con el director de Superman, el estreno de la segunda temporada de Peacemaker fue lo que adelantó al Hombre de Acero a streaming.

El aintihéroe de DC Comics estrena se segunda temporada en la misma plataforma a partir del 21 de agosto de 2025.

James Gunn esperaba que el estreno de la serie fuera hasta el próximo mes de septiembre. Siendo que los acontecimientos de la temporada tendrán lugar un mes después de lo que se vio en Superman.

Por lo que el director quiso darle una oportunidad a los fans que no pudieron ver la película en el cine.

Del mismo modo, los fans podrán ponerse al corriente con ambas historias al poder verlas con pocos días de diferencia.

Superman de James Gunn y su rotundo éxito en taquilla

Pese a las expectativas que trajo consigo el nuevo Superman interpretado por David Corenswet, la película de James Gunn se coronó como la mejor película de super héroes del verano.

Con excelentes críticas por parte de la crítica de los fans y de los fanáticos Superman lideró la taquilla mundial.

Siendo además que James Gunn ya ha anunciado nuevas películas con el Superman de David Corenswet, las cuales formarán parte del nuevo universo cinematográfico de DC.