Durante el evento de la fan club, Destination D23 de Disney, la empresa ya ha revelado sus próximas películas.

Lo que emociona a los fans de Disney, pues son varios los títulos en los estrenos para las películas de la casa del ratón.

Estas son próximas películas de Disney que reveló en Destination D23

Destination D23 ya nos ha revelado las próximas películas de Disney, cintas que sin duda ya son parte de la lista de estreno esperado por los fans; pues estos serán:

Zootopia 2 - 28 de noviembre de 2025

Hoppers- marzo de 2026.

Toy Story 5 : junio de 2026

Hexed - 25 de noviembre de 2026

Frozen 3 - 2027

Ice Age: Boiling Point - 5 de febrero de 2027

Gatto - junio de 2027

Los Increíbles 3 - 2028

Próximas películas de Disney que reveló en Destination D23 con sorpresa y retraso

Pese a la revelación de las próximas películas de Disney en Destination D23, también se dieron varias sorpresas y hasta retraso.

Con ello, el retraso de estreno es para la película Ice Age: Boiling Point que pese a que ya hay adelantos y demás, para verla los fans tendrán que esperar un poco más.

Ya que Disney ha reprogramado el estreno de Ice Age: Boiling Point hasta febrero de 2027, por lo que todavía falta año y medio.

Mientras que entre las sorpresas que más emocionó a los fans en Destination D23, es la confirmación del estreno de la película de Los Increíbles 3.

Esto pese a que la película de Los Increíbles 3 todavía tardaba bastante en llegar a los cines.

Pues la tercera entrega de la cinta animada de Los Increíbles 3 tendrá su estreno hasta el año 2028.

Por otra parte, en los anuncios de Destination D23 de Disney, la película que es la carta fuerte para la productora es Toy Story 5.

Película de Toy Story 5 que continúa la icónica historia de los juguetes, siendo ya toda una saga en las cintas animadas de Disney y la cual llegará en poco menos de un año, para junio de 2026.