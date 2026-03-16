Te contamos cuáles son las 10 películas mexicanas más taquilleras de 2025, según Canacine.

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica en México reveló los “resultados de la industria cinematográfica 2025″, dando datos sobre la taquilla y el cine que se vio el año anterior.

Las películas mexicanas más taquilleras de 2025, de acuerdo con Canacine

Las películas mexicanas más taquilleras de 2025, de acuerdo con Canacine son:

Mesa de Regalos: 136.6 millones de pesos con un promedio de 1.9 asistentes Mirreyes vs Godínez: Las Vegas: 71.6 millones de pesos con un promedio de 1.1 asistentes Soy Frankelda: 50.5 millones de pesos con un promedio de .83 asistentes ¡Qué huevos, Sofía!: 50.2 millones de pesos con un promedio de .73 asistentes Una Pequeña Confusión: 45.1 millones de pesos con un promedio de .58 asistentes Mamá Reinventada: 36.7 millones de pesos con un promedio de .51 asistentes Loco Por Ella: 30.2 millones de pesos con un promedio de .44 asistentes Kenia Os: La OG: 29.7 millones de pesos con un promedio de .21 asistentes No Me Sigas: 19.3 millones de pesos con un promedio de .32 asistentes Desastre en Familia: 18.9 millones de pesos con un promedio de .29 asistentes

Mesa de regalos (Instagram pampafilms / Instagram pampafilms)

Para realizar su ranking de las películas más taquilleras, Canacine tomó en cuenta sólo los ingresos generados por la cinta en 2025.

El listado de Cancine sobre las cintas con mejor taquilla sorprende porque aparece la cinta animada Soy Frankelda en tercer lugar, la cual tuvo una buena aceptación entre el público.

Además, el top sorprende por la aparición de Kenia Os: La OG, documental musical sobre el concierto de la cantante mexicana.

Soy Frankelda (Warner Bros.)

Taquilla del cine mexicano se desplomó en 2025

Como industria el cine mexicano no atraviesa su mejor momento, de acuerdo con el reporte de Canacine.

Esto porque los ingresos de taquilla en 2025 fueron de 653 millones de pesos, un 51.54% menos que antes de la pandemia por Covid-19.

La asistencia del público mexicano también se vio afectada en 2025 al vender 9 millones de boletos, 69.05% menos que en 2019.