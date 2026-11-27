El proceso de doblaje de Dune 3 ha iniciado formalmente, razón por la que Warner Bros. dio a conocer el regreso de Emilio Treviño como la voz de Paul Atreides.

Recordemos que Emilio Treviño ha interpretado a Paul Atreides de Timothée Chalamet en las otras dos entregas de la saga.

Warner Bros. anuncia a Emilio Treviño como la voz de Paul Atreides en Dune 3

A través de una publicación en su cuenta de Instagram oficial, Warner Bros. anunció que Emilio Treviño regresa como Paul Atreides en Dune 3.

Se trata de una foto donde se puede ver a Emilio Treviño en la cabina de doblaje, mientras trabaja en al voz de Paul Atreides.

Emilio Treviño en el doblaje de Dune 3 (@warnerbrosmx)

Junto con esto el actor publicó el mensaje “Larga Vida a los Guerreros”, en la misma foto de Warner Bros.

Además, se muestra que sostiene el libro “El Mesías de Dune”, en el cual está inspirada la tercera parte de la historia en cine, siendo la conclusión del arco de Paul Atreides.

Por lo que en caso de hacer más películas de los libros restantes de la obra de Frank Herbet, es poco probable que escuchemos de regreso al actor de doblaje, pues Paul Atreides no regresaría.

Dune 3 prácticamente es la despedida de Emilio Treviño de la saga , lo mismo que para Timothée Chalamet, el actor que interpreta al personaje.

Se esperaba que Emilio Treviño regresará como Paul Atreides en Dune 3

Si bien se agradece la publicación de Warner Bros. sobre el regreso de Emilio Treviño como Paul Atreides en Dune 3, era algo que se esperaba de la película.

Pues Emilio Treviño es la voz recurrente de Timothée Chalamet, por lo que era imposible pensar un Paul Atreides en Dune 3 sin esa voz en español.

Emilio Treviño lleva interpretando en español a Timothée Chalamet desde la película “El Rey” de 2019, dándole voz en sus proyectos más conocidos como Dune y Wonka.

Esto llevó a un encuentro entre los dos actores en 2024, cuando Timothée Chalamet estuvo promocionando Dune 2 en México.