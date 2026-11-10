Emilio Rafael Treviño Villagómez es un actor mexicano de cine, teatro, televisión y doblaje, reconocido principalmente por interpretar a Miles Morales en español latino en las películas animadas Spider-Man: Un nuevo universo y Spider-Man: A través del Spider-Verso.

En octubre de 2026, el actor retomó su papel de Nando San Juan en La venganza del Charro Negro y participó en el doblaje de Wildwood.

¿Quién es Emilio Treviño?

Emilio Treviño es un actor mexicano que ha desarrollado una carrera en distintas áreas del entretenimiento, especialmente en el doblaje de producciones cinematográficas y series animadas.

También ha participado en producciones como El niño y la garza, donde interpretó a Mahito; Unidos, como Ian Lightfoot, y la franquicia mexicana Las Leyendas, en la que da voz a Nando San Juan. Además, es conocido por ser la voz recurrente en español latino de actores como Timothée Chalamet, Tom Holland y Sean Giambrone.

Su primer acercamiento profesional al teatro ocurrió en 2006, cuando participó en Peter Pan el musical, experiencia que marcó el inicio de una trayectoria artística que continuó en cine, televisión y doblaje.

¿Qué edad tiene Emilio Treviño?

Emilio Treviño tiene 27 años. Nació el 13 de agosto de 1999 en la Ciudad de México.

¿Emilio Treviño tiene pareja?

El actor mantiene su vida privada fuera del foco mediático y las entrevistas disponibles se concentran principalmente en su carrera artística.

¿Qué signo zodiacal es Emilio Treviño?

Emilio Treviño es Leo, debido a que nació el 13 de agosto. Este signo zodiacal pertenece al elemento fuego y suele relacionarse con características como la creatividad, la expresividad, la confianza y el liderazgo.

¿Emilio Treviño tiene hijos?

No se encontró información pública verificable que confirme si Emilio Treviño tiene hijos. Los perfiles y entrevistas disponibles sobre el actor se enfocan en su trabajo en cine, teatro, televisión y doblaje.

¿Qué estudió Emilio Treviño?

Emilio Treviño cuenta con formación actoral en el Instituto de Cine y Teatro Lee Strasberg de Nueva York. Su preparación artística comenzó desde la infancia, etapa en la que también inició su experiencia en el teatro.

¿En qué ha trabajado Emilio Treviño?

Emilio Treviño ha desarrollado una trayectoria en teatro, cine, televisión y doblaje. Aunque su trabajo como la voz de Miles Morales es uno de sus papeles más reconocidos, también ha participado en producciones internacionales y proyectos de animación mexicana.

Entre sus principales trabajos destacan: