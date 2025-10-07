La película Amores Perros cumplió 25 años, en donde Alejandro González Iñarritu y Guillermo Arriaga tuvieron un reencuentro junto con una reconciliación.

Alejandro González Iñarritú de 62 años de edad estuvo presente en la proyección conmemorativa de su película Amores Perros, y en ella también estuvo presente Guillermo Arriaga de 67 años de edad, escritor y guionista de la cinta.

Iñarritú y Arriaga suben una foto de su reconciliación en el 25 aniversario de Amores Perros

El pasado 6 de octubre se proyectó en Bellas Artes Amores Perros por su 25 aniversario, en donde estuvieron presentes tanto el director Alejandro González Iñárritu, como el guionista Guillermo Arriaga.

Ambos se reencontraron después de que ambos estuvieran distanciados durante años, lo cual provocó emoción no solo en ellos, sino en el público que los acompañó para celebrar el aniversario de la ópera prima de Iñárritu.

Alejandro González Iñarritu y Guillermo Arriaga en la proyección de Amores Perros por su 25 aniversario (Especial )

La función conmemorativa por el 25 aniversario de Amores Perros en donde estuvieron Alejandro González Inñárritu y Guillermo Arriaga, fue organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Antes de iniciar la proyección, Iñarritú subió al escenario entre aplausos e invitó a Arriaga a unirse a él, siendo un gesto simbólico que le puso fin a su pelea y dando paso a una reconciliación pública.

“Luego de años enemistados, hemos resuelto dejar atrás nuestras desavenencias y retornar a la amistad que nos unió y que nos permitió realizar tres películas juntos de las cuales nos sentimos orgullosos. Los veinticinco años de Amores Perros se convirtieron en la coyuntura ideal para que volviéramos a dialogar y a rescatar puntos de encuentro. En un mundo cada vez más polarizado y donde las discrepancias pesan más que las similitudes, creemos que dar este paso puede brindar un ejemplo de concordia y de voluntad. A lo largo de los años, y aun de manera reciente, diversas voces nos azuzaron para confrontarnos. Hoy pesan más las voces de nuestras familias y las de la gente que nos quiere, que nos impulsaron a reconocer la valía del afecto perdido entre nosotros y que hemos decidido recuperar.” Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga