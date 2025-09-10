La película de Chainsaw Man confirma fecha de estreno y lanzan tráiler en español.

A más de un mes de su exhibición en cines, tenemos un adelanto con doblaje en español de Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze.

Tráiler en español de Chainsaw Man confirma fecha de estreno de la película

A través de redes sociales, se difundió el tráiler con voces en español de Chainsaw Man.

El avance de la cinta del popular anime confirmó que Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze tiene como fecha de estreno en cines el jueves 23 de octubre.

Todos desean su corazón de motosierra.



Por primera vez, ve Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze exclusivamente en cines este 23 de octubre. Mira el tráiler ahora. #ChainsawManPelícula pic.twitter.com/vBa41kCnHr — Crunchyroll LATAM (@crunchyroll_la) September 10, 2025

El breve adelanto presenta un poco de la trama que tendrá Chainsaw Man con emocionantes escenas y combates.

Además de que se escucha la voz de Emilio Treviño- de 26 años de edad- como Denji.

Cabe señalar que Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze será distribuida por Sony Pictures Entertainment días después de su lanzamiento en Japón.

Se trata de una buena noticia para los fans del anime, ya que no tendrás que esperar tanto para ver qué pasa con Denji y los personajes que conocemos.

Por su historia, Chainsaw Man se convirtió en uno de los animes más populares de los últimos tiempos.

Así que hay altas expectativas por ver cómo será la continuación de la trama ahora que llegará a la pantalla grande.

Chainsaw Man (MAPPA )

¿De qué trata la película de Chainsaw Man?

La película de Chainsaw Man adaptará el arco de Reze que abarca los capítulos 40 al 52 del manga de Tatsuki Fujimoto, de 31 años de edad.

Su trama se centra en Denji, ya fusionado con Pochita lo que permitió que naciera Chainsaw Man, quien en medio de una guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos conoce a Reze.

Es misteriosa chica irrumpe en el mundo de Denji que deberá enfrentar su batallas más mortífera por el amor.

Todo esto en un mundo en donde la supervivencia no conoce ningún tipo de regla.

Además de Reze, la cintar introducirá nuevos personajes a la historia de Chainsaw Man.

También veremos épicos combates con la espectacular animación del estudio Mappa.