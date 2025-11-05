Netflix sigue liderando el consumo de streaming de acuerdo a estudio que muestra las preferencias de los mexicanos, revelando que también el consumo de las plataformas ha bajado.

Netflix es la plataforma que los mexicanos prefieren en streaming; pero el consumo ha bajado

De acuerdo a un estudio de mercado hecho por JustWatch durante el tercer trimestre del 2025, se demostró qué la plataforma de streaming que los mexicanos prefieren consumir es Netflix, manteniéndose a la cabeza nuevamente.

Sin embargo, este informe también revela el consumo de mexicanos sobre otras plataformas además de Netflix como: Disney+, Prime Video, Apple TV+, HBO Max y otras más quedando así las cifras y posiciones:

Netflix se mantiene como el líder con un 20% de consumo por los mexicanos; sin embargo perdió 3 puntos con respecto al trimestre pasado. Disney+ y Prime Video se mantienen ambos en la segunda posición con un 17% de preferencia entre los mexicanos, consolidando la competencia entre ambos. Apple TV+ se queda en el tercer lugar con una preferencia del público mexicano del 12% Paramount+ se ubica en el cuarto lugar con tan solo el 7%; aunque Paramount+ y Apple TV+ tuvieron un mejor desempeño para este trimestre que las anteriores. HBO Max se mantiene en el quinto lugar de manera estable con un 11% de preferencia entre los mexicanos En antepenúltimo lugar está MUBI con un 4% de preferencia para su plataforma, siendo audiencia de nicho. ViX, con un 3%, también se queda con una audiencia de nicho dentro de los gustos del público mexicano Otros servicios de streaming tienen un 9% de consumo en México; sin embargo agrupan servicios menores que conservan una participación estable.

Netflix ( Marques Kaspbrak / Unsplash)

De acuerdo con el informe para México de JustWatch, una guía internacional de streaming, revela que aunque Netflix se mantuvo estable, el consumo de streaming bajó desde el segundo trimestre del 2025 de 23% al 20%.

En cuanto a Disney+, tuvo una mejora con respecto al año anterior al igual que Prime Video; en el caso de Apple TV+, continúa consolidándose en México con un aumento del 11% al 12% desde el segundo trimestre del 2025.

Para HBO Max, mantuvo una posición firme aunque ligeramente inferior al trimestre anterior al bajar de 12% a 11%; Paramount+ sí mejoró su desempeño trimestral del 6% al 7%, mientras que MUBI y ViX continúan como plataformas de nicho.

El informe de JustWatch asevera que en cuanto al consumo de streaming en el mercado mexicano, hay diversidad en plataformas; y aunque Netflix sigue siendo la principal plataforma, su consumo se ha reducido al haber a otras opciones.

Disney+ (Unsplash)

Con información de JustWatch.