Ante la tendencia de secuelas y remakes en cine, recientemente se le preguntó a Kirsten Dunst si le gustaría que se hiciera una secuela de “Triunfos robados”.

Aunque “Triunfos robados” es considerada una de las mejores películas de comedia de los 2000, y una de las mejores de Kirsten Dunst, la actriz no cree que necesite una secuela.

Kirsten Dunst no quiere una secuela de “Triunfos Robados”

En una entrevista para Entertainment Tonight, Kirsten Dunst mencionó que no está interesada en ser parte de una secuela o revival de “Triunfos Robados”, pues no sabría qué hacer.

Kirsten Dunst señala que no necesita ponerse un traje de porrista, y en dado caso tal vez la pondría de entrenadora en la nueva “Triunfos Robados”, así que no quiere ser parte de eso.

Triunfos Robados con Kirsten Dunst (Universal)

Además, señala que “las cosas buenas hay que dejarlas como están”, dando a entender que no le gusta esta moda de traer de regreso franquicias viejas.

También está el hecho que la actriz se ha alejado bastante del cine comercial y de comedia tras las películas de Spider-Man que vinieron tras “Triunfos Robados”.

Lo que significa que ella ya no se encuentra en esa etapa de su vida personal o en su carrera, dedicándose más a dramas y obras de corte independiente.

Triunfos Robados con Kirsten Dunst (Universal)

“Triunfos Robados” tuvo varias secuelas sin Kirsten Dunst

Algo curioso es que en realidad “Triunfos Robados” es una saga de películas con varias secuelas, aunque ninguna de estas contó con Kirsten Dunst.

Tras el éxito de la primera “Triunfos Robados” con Kirsten Dunst, Universal lanzó otras 7 entregas, aunque con elenco, escenario e historias diferentes.

Todas estas películas tuvieron un éxito moderado, aunque en realidad ninguna fuera de la primera se estrenó en cines; fueron mandadas directamente a formato casero o streaming.

De hecho, la última entrega, “Triunfos Robados: Animar o Morir”, se estrenó en 2022 directamente en HBO Max, pasando sin pena ni gloria por la plataforma.

Críticos señalan que ninguna de las secuelas de la franquicia logró capturar el carisma y la esencia de la primera.