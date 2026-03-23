A lo largo de más de 30 años de carrera artística, Kirsten Dunst ha realizado proyectos cinematográficos que la han hecho sobresalir en Hollywood.

Sus personajes más destacados surgen de grandes películas como: Interview with the Vampire, Spider-Man y Bring it On, por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Kirsten Dunst:

¿Quién es Kirsten Dunst?

Kirsten Caroline Dunst es actriz, cantante, modelo y productora de cine estadounidense.

A los tres años inició su carrera. Su ingreso en el mundo del entretenimiento fue como modelo de comerciales. Trabajó para Ford Models y Elite Modelo Management.

A los ocho años debutó en el cine en un cortometraje de Woody Allen titulado “Oedipus Wrecks”.

Su rostro, entusiasmo y disposición llamaron la atención de productores, por lo que continuaron llamándola.

Kirsten Dunst (@kirstendunst / Instagram)

¿Qué edad tiene Kirsten Dunst?

Kirsten Dunst nació en Nueva Jersey el 30 de abril de 1982, por lo que actualmente tiene 43 años de edad.

¿Quién es el esposo de Kirsten Dunst?

Desde 2022, Kirsten Dunst está casada con el actor Jesse Plemons, de 37 años de edad.

Kirsten Dunst (@kirstendunst / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Kirsten Dunst?

A Kirsten Dunst la rige el signo zodiacal de tauro.

¿Cuántos hijos tiene Kirsten Dunst?

Kirsten Dunst y Jesse Plemons tienen dos hijos llamados: Ennis Howard y James Robert.

¿Qué estudió Kirsten Dunst?

Kirsten Dunst no hizo una carrera. Debido a que ingresó a temprana edad al mundo del entretenimiento, se especializó en el campo de la actuación e interpretación.

¿En qué ha trabajado Kirsten Dunst?

Kirsten Dunst saltó a la fama tras participar en la película Interview with the Vampire (Entrevista con el vampiro) en 1994.

Ese mismo año trabajó en el exitoso filme “Mujercitas”.

Un año después, en 1995 participó en otra película que abarrotó la taquilla, nada menos que Jumangi.

A estos filmes se le sumaron grandes proyectos cinematográficos como:

Wag the Dog

American Beauty

Dick

Las vírgenes suicidas

Bring It On

Spider-Man

Mona Lisa Smile

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Spider-Man 2

Wimbledon

Marie AntoinetteSpider-Man 3

The Beguiled

Además de actuar, canta. Kirsten Dunst debutó como cantante en 2001, año en que interpretó dos canciones de la película “Get Over It”.

Así como prestó su voz para temas de las películas:

The Cat’s Meow

Spider-Man 3

Así como es parte del video musical de I Knew I Loved You, video musical de Savage Garden.

Colaboró en un disco de Jason Schwartzman; sin embargo, no tiene planes de lanzar un álbum en solitario.

Como modelo ha trabajado con marcas como:

L’Orela Professionnel

Miu Miu

Versace

Valentino

Bvulgari