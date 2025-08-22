Netflix liberó el primer tráiler de Devil May Cry temporada 2 que saldrá en 2026, la cual seguirá la historia del cazademonios Dante, aunque ahora le sumará un poco de drama familiar.

Pues en el primer tráiler de Devil May Cry temporada 2, vemos un adelanto de lo que será la aparición de Vergil en la serie de Netflix.

DEVIL MAY CRY SEASON 2 FIRST LOOK ⚔️ pic.twitter.com/57xlgDAPQF — Netflix (@netflix) August 21, 2025

¿Cómo es el tráiler de Devil May Cry temporada 2?

El tráiler de Devil May Cry temporada 2 dura menos de un minuto, donde vemos a Dante junto al equipo de cazadores de Lady.

Esta le menciona acerca de su hermano, lo que da paso a lo que sería la trama de Devil May Cry temporada 2, aunque el tráiler no nos deja ver mucho de las interacciones entre Dante y Vergil.

Junto a esto se muestra un nuevo diseño de personaje para Dante, donde lo vemos con el pelo largo, siendo parecido a la versión que vemos en Devil May Cry 3 de PS2, donde el personajes es más joven.

De hecho, parece que adaptarán un poco de esa entrega en este nuevo bloque de capítulos, pues también lo vemos portar una gabardina parecida a la del mencionado videojuego.

La nueva temporada estará disponible en algún punto de 2026, que se revelará próximamente.

Devil May Cry temporada 2 (Netflix)

¿De qué tratará Devil May Cry temporada 2?

Aunque Netflix aún no da a conocer la trama de Devil May Cry temporada 2, este tráiler da algunos detalles al respecto.

Devil May Cry temporada 2 continuará con lo que se vio al final de la primera entrega, con Vergil liderando a los demonios en contra de los seres humanos, luego de que estos les hicieran daño.

Mientras que Dante trataría de detener a su hermano, pues estaría al servicio del rey maligno Mundus, el cual no tiene la intención de liberar a los demonios, sino de hacerse con el poder de todos los mundos.

Siendo una amalgama de las historias del primer y tercer juego de la franquicia de Capcom.

Devil May Cry temporada 2 (Netflix)

Con información de Netflix.