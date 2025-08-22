Netflix lanzó una nueva forma de recomendar su contenido a sus usuarios: basándose en su signo zodiacal.

Y es que muchos usuarios han reportado que en su perfil de Netflix, ha comenzado a aparecer la lista de recomendaciones de la plataforma pero basadas en su signo zodiacal.

Así es la nueva opción de contenido de Netflix basado en tu signo zodiacal

Netflix le está apostando a la astrología y a todos los usuarios que sean fan de ella, pues ahora cuenta con una nueva Watch List basado en cada uno de los signos del zodiaco.

Se trata de ‘Tu Lista de Seguimiento del Zodiaco’, una nueva modalidad de Netflix lanzada el pasado 21 de agosto que permite a los usuarios explorar el catálogo de la plataforma desde la perspectiva del zodiaco.

Netflix recomendará contenido basándose en los signos del zodiaco (Netflix)

De acuerdo con Variety , la nueva modalidad de Netflix para mostrar su contenido basándose en los signos del zodiaco, comenzará a aparecer a todos sus usuarios a partir de este fin de semana.

Es decir justo cuando comienza la temporada de Virgo, que va del 23 de agosto al 22 de septiembre.

Netflix is launching an astrology hub that will recommend movies and TV shows based on each astrological sign. pic.twitter.com/CLRSrbTDMk — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 21, 2025

¿Cómo funciona la nueva modalidad de Netflix por signos?

Se ha revelado que Netflix lanzó una nueva modalidad para todos sus usuarios, en donde les recomendará su contenido basado en su signo zodiacal.

En ese sentido, Netflix tendrá una lista de contenido que se basa de acuerdo en la personalidad y características de cada signo del zodiaco:

Virgo - los que siempre están ocupados: ‘Animal Kingdom’, ‘Gambito de Dama’, ‘Ahora me ves’

Libra - los que juegan limpio en el amor y la guerra: ‘Peaky Blinders’, ‘Ozark’, ‘Designated survivor’

Escorpio - los que siempre son misteriosos: ‘Lost’, ‘The Witcher’, ‘Jurassic Park’

Capricornio - los que activan el modo jefe: Stranger Things‘, ‘Resident Alien’, ‘Venom: El último baile’

Piscis - los que manifiestan en sueños: ‘Ha nacido una estrella’, ‘XO, Kitty’, ‘El día de la marmota’

Aries - los que aman el caos y la competencia: ‘El juego del calamar’, ‘El amor es ciego’, ‘Construyendo a la banda’

Tauro - son el alma de la fiesta: ‘Nonnas’, ‘¡Mamma Mia!’, ‘Aturdida y confundida’

Géminis - los que cuentan todo: ‘Bridgerton’, ‘Shameless’, ‘Sexo en Nueva York’

Cáncer - los que lloran si quieren: ‘Gilmore Girls’, ‘Ginny y Georgia’, ‘Grey’s Anatomy’

Leo - tienen la energía del personaje principal: ‘Emily in Paris’, ‘The Crown’, ‘La edad de la inocencia’

Además de estas listas de Netflix basada en el signo zodiacal de cada quien, también hay una lista titulada “Cuidado, Mercurio está retrógrado’.

En esta lista hay contenidos como:

‘Black Mirror’

‘Extant’

‘Subservience’

‘Maniac’

‘The Electric State’

‘Leave the World Behind”’

‘The Lost World: Jurassic Park’