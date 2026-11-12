Ebenezer es una apuesta arriesgada y extraña que llama la atención más por cosas fuera de la misma película, ya que se trata del regreso de Johnny Depp a las producciones de los grandes estudios.

Dirigida por Ti West, Ebenezer presenta una interesante combinación de fantasía gótica, drama psicológico y terror sobrenatural; que si bien a veces no funciona del todo, tiene sus virtudes.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Ebenezer nos da una nueva perspectiva del cuento clásico Johnny Depp mantiene su estilo en Ebenezer El resto del elenco suma mucho a Ebenezer Ti West da su visión personal a Ebenezer Hay ciertos problemas de ritmo en Ebenezer

Ebenezer nos da una nueva perspectiva del cuento clásico

Ebenezer nos da una nueva perspectiva del cuento clásico, alejada de la mayoría de las interpretaciones que se han hecho hasta ahora.

La premisa conserva elementos fundamentales. Ebenezer Scrooge es un empresario egoísta y desagradable, cuya obsesión por el dinero lo ha llevado a despreciar la Navidad.

Ebenezer (Paramount)

La diferencia fundamental de esta adaptación es en el tratamiento de los encuentros con los espíritus de la Navidad, los cuales son más oscuros y hasta terroríficos.

Las apariciones fantasmales resultan más perturbadoras de lo que habitualmente muestran las adaptaciones familiares.

Acercándose más a una historia gótica de fantasmas que a una producción navideña, con imágenes inquietantes, apariciones amenazantes y situaciones de auténtico horror físico.

Johnny Depp mantiene su estilo en Ebenezer

Sin duda, uno de los principales atractivos de la película es su protagonista, debido a todo lo que lo rodea. Más allá de temas personales, Johnny Depp mantiene su estilo en Ebenezer.

El actor logra dar una buena interpretación de Ebenezer, alejándose por fin de la sombra y el estilo de Jack Sparrow que lo encasilló durante años.

Nos da a un ser que combina de manera perfecta el humor negro, crueldad y vulnerabilidad. Cuyo semblante desagradable es más un mecanismo de defensa que una personalidad definida.

Mostrando perfectamente las heridas emocionales, frustraciones y decisiones que lo convirtieron en alguien incapaz de relacionarse afectivamente con los demás.

Ebenezer (Paramount)

El resto del elenco suma mucho a Ebenezer

Si bien Johnny Depp es el gran gancho de la película, el resto del elenco suma mucho a Ebenezer, pues tenemos a actores y actrices de primer nivel.

Ian McKellen interpreta a Jacob Marley, en una actuación que transmite autoridad, dramatismo y presencia escénica.

Rupert Grint encarna a Bob Cratchit, logrando de buena manera a este personaje puramente bueno y que es lo diametralmente opuesto a Ebenezer.

También tenemos que mencionar a Andrea Riseborough y Tramell Tillman como los fantasmas, quienes sostienen perfectamente la narrativa cuando tienen que intervenir.

Ebenezer (Paramount)

Ti West da su visión personal a Ebenezer

Uno de los mayores atractivos es que Ti West da su visión personal a Ebenezer, el cineasta es reconocido por sus trabajos dentro del terror contemporáneo, particularmente por X, Pearl y MaXXXine.

Así, en lugar de recurrir a una adaptación convencional, apuesta por convertir los elementos sobrenaturales de Dickens en auténticas experiencias de tensión cinematográfica.

A esto hay que sumar una ambientación victoriana dominada por escenarios sombríos, calles nevadas, espacios interiores inquietantes y apariciones fantasmales.

Sin olvidar la fotografía de Checco Varese, que contribuye a establecer una identidad visual que privilegia el contraste entre la belleza de la ambientación navideña y la amenaza que representa el mundo sobrenatural.

Ebenezer (Paramount)

Hay ciertos problemas de ritmo en Ebenezer

Dentro de lo malo, hay ciertos problemas de ritmo en Ebenezer, esto a pesar de que dura el promedio de una película moderna, que son casi dos horas exactas.

Aunque la película comienza de la misma manera que todas las otras adaptaciones del cuento, es al momento que salen los fantasmas que algunos pasajes se alargan.

Se le quiere dar tanto “contexto” a la personalidad de Ebenezer, que la narrativa a veces peca de reiterativa, sobre todo si ya conoces a profundidad la historia.

Haciendo que lo relevante sea más el tono que la historia en sí misma, que es lo que de verdad aporta esta versión, más allá de su narrativa.

Ebenezer (Paramount)

¿Vale la pena ver Ebenezer?

Ebenezer se perfila como una de las adaptaciones más interesantes de Un Cuento de Navidad de los últimos años, principalmente por la combinación de sus elementos.

La mayor fortaleza de Ebenezer consiste en comprender que la historia de Scrooge nunca fue exclusivamente un cuento navideño, sino también una reflexión sobre la soledad, la culpa y la pérdida.

No es perfecta, pues en algunos puntos se hace muy larga, y en ocasiones no logra el equilibrio entre el terror, humor y drama emocional.

Aún así, tiene los ingredientes necesarios para ofrecer una reinterpretación atractiva de un clásico universal y, al mismo tiempo, darle una nueva oportunidad a Johnny Depp.