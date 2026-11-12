La nueva película Ebenezer, protagonizada por Johnny Depp y dirigida por Ti West, llega a cines de México y la pregunta es si tiene alguna escena postcréditos por la que valga la pena quedarse.

Nosotros ya vimos Ebenezer y te podemos decir si tiene algún extra, para que vayas preparado si es que vas a ver la película ahora que se estrenó en México.

¿Ebenezer tiene escenas postcréditos?

Si estás pensando en quedarte en tu asiento después de que termine la película para descubrir alguna escena secreta, tenemos malas noticias; Ebenezer no tiene escenas postcréditos ni incluye secuencias adicionales a mitad de los mismos.

Los espectadores no encontrarán una sorpresa que continúe la historia, revele algún acontecimiento posterior o adelante posibles proyectos relacionados con la producción.

Ebenezer (Paramount)

A diferencia de otras películas que utilizan estos momentos para dejar pistas sobre futuras entregas o complementar sus desenlaces, la cinta de Ti West apuesta por cerrar su relato sin recurrir a este recurso.

Ebenezer no tiene escenas postcréditos pero si esconde algo curioso

Aunque Ebenezer no tiene escenas postcréditos como tal, eso no significa que los minutos finales carezcan completamente de interés.

Durante las acreditaciones aparecen algunos detalles que hacen referencia a la historia, además de un mensaje al final que aporta un cierre especial y que puede despertar la curiosidad de la audiencia.

Aunque estos detalles no modifican el desenlace ni funcionan como una escena postcréditos, sí representan un motivo adicional para prestar atención tras el final de la historia.

El hecho de que no se incluya una escena extra se puede deber a que es una adaptación de un texto autoconclusivo, que no se quiere establecer una franquicias y que las escenas post créditos ya estan en desuso.