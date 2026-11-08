El rey de los monstruos rugió fuerte en la taquilla al llevarse el primer lugar con Godzilla Minus Zero, siendo ya una de las películas más exitosas de la faceta japonesa del kaiju.

Lamentablemente, el éxito de Godzilla Minus Zero significó problemas para El gato con sombrero, mientras que El Corazón de la Bestia se retira con buenos números.

Godzilla Minus Zero ruge en taquilla con el primer lugar

Godzilla Minus Zero tiene un excelente inicio en la taquilla mundial con un estreno de 63 millones de dólares (1.1 mil mdp), siendo la película más exitosa de TOHO al momento, así como de una producción japonesa del kaiju.

En tan solo unos días, logró la meta que necesitaba para entregar ganancias al estudio, si tomamos en cuenta que su presupuesto fue de solo 20 mdd (372 mdp).

Godzilla Minus Zero (TOHO)

No olvidemos que la película tuvo grandes críticas por parte de la prensa especializada, además de que está siendo amada por todo el mundo.

Ahora queda ver si la productora se arriesgará con más películas de esta saga del monstruo, o si le dan un descanso al Rey de los monstruos en Japón.

Godzilla Minus Zero se come a El gato con sombrero en taquilla

A pesar de contar con el respaldo de Warner Bros. y ser la adaptación de uno de los cuentos más conocidos del Dr. Seuss, El gato con sombrero no pudo hacer nada contra Godzilla Minus Zero consiguiendo solo 30 mdd (558 mdp).

Esto es un problema para Warner Bros., ahora como parte de Skydance, pues El gato con sombrero costó 92 mdd (1.7 mil mdp), por lo que necesita alrededor de 300 mdd (5.5 mil mdp) para ser un éxito.

Algo que no va a lograr, pues no parece que sea una película que interese mucho a las audiencias familiares, que es a quien está dirigida.

Además de que llega competencia en la forma de la nueva película de Los Juegos del Hambre, Ebenezer y Hechizo.

El Gato con Sombrero, película animada (Warner Bros. Pictures Latinoamérica / YouTube)

Godzilla Minus Zero le da la despedida a El Corazón de la Bestia en taquilla

Finalmente, el estreno de Godzilla Minus Zero le dio el adiós a El Corazón de la Bestia, que se retira con unos dignos 188 mdd (3.5 mil mdp), de un presupuesto de 85 mdd (1.5 mil mdp).

Si bien no es un éxito arrollador, por lo menos logró cubrir todos sus gastos sin entregar ganancias, pero tampoco teniendo pérdidas para Paramount, ahora como Skydance.

Curiosamente, la película tuvo un mejor recibimiento en el resto del mundo que en Estados Unidos, pues fue el mercado internacional el que potenció todos sus números.

Habrá que ver si en sus últimos días en taquilla logra sumar algunos millones más, o se queda en la cifra actual.