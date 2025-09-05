Se confirmó que Avatar 2 regresa a la cartelera de Cinemex y Cinépolis con funciones en 3D para el público.

Previo al estreno de Avatar: Fuego y ceniza, Cinemex y Cinépolis proyectarán la segunda película de Avatar en sus cines.

Fechas para ver en Cinépolis y Cinemex las funciones 3D de Avatar 2

A través de redes sociales, Cinépolis y Cinemex anunciaron que contarán con la exhibición de Avatar 2, cinta del director James Cameron.

Lo mejor es que las funciones de Avatar: El Camino del Agua tanto en Cinépolis como Cinemex serán en formato 3D, del 2 al 9 de octubre.

La exhibición de Avatar 2 en Cinépolis y Cinemex únicamente durará una semana.

Con ello, los fans de la franquicia podrán revivir en pantalla grande de Cinemex y Cinépolis la segunda entrega del mundo de Pandora.

Así que estarán más que listos para el estreno de Avatar: Fuego y ceniza que es una de las cintas más esperadas del 2025.

Si eres de los que se perdió Avatar 2 en cines esta es tu gran oportunidad para disfrutar de la cinta de ciencia ficción.

Ahora bien, de momento no hay fecha de preventa, ni costo de boletos para Avatar: El Camino del Agua.

Sin embargo se espera que el costo de las entradas pueda ir de los 80 a los 150 pesos, dependiendo del formato elegido y complejo que se visite.

¿De qué trata Avatar 2? Trama de la película que se reestrena en Cinemex y Cinépolis

Avatar: El Camino del Agua es una película de ciencia ficción del director James Cameron, de 71 años de edad.

Su trama nos lleva más de una década de los acontecimientos de Avatar 1 para mostrarnos que los Na’vi Jake Sully, Neytiri y sus hijos viven en paz en los bosques de Pandora.

Todo transcurre en armonía hasta que regresan los hombres del cielo y comienzan los problemas para la familia Sully.

Ante ello, nuestros protagonistas deciden hacer un sacrificio para que su pueblo y familia esté a salvo.

Avatar 2 significa la expansión de la franquicia que contará llegará hasta la quinta entrega para contar su historia.