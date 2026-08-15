Ryan Reynolds y Hugh Jackman interrumpieron la convención D23 para intentar unirse al elenco de la próxima película Avengers: Doomsday.

A través de un divertido video, Ryan Reynolds intenta convencer a un reacio Hugh Jackman para que ‘suplique’ por un lugar para ambos en la cinta.

El diálogo está cargado de sarcasmo y humor, con Reynolds bromeando sobre la enorme cantidad de personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel e insisten que ambos son actores especiales que deberían formar parte del proyecto.

Este es el divertido video con el que Hugh Jackman ‘suplica’ participar en Avengers: Doomsday

El video en el que Hugh Jackman parece ‘suplicar’ por un lugar en Avengers: Doomsday fue una pieza humorística presentada por Marvel Studios durante la convención D23 2026.

If this looks like I’m recording this video against my will. It’s because I AM. #D23 pic.twitter.com/GdjsIgXeaw — Hugh Jackman (@RealHughJackman) August 15, 2026

En este clip, que mantiene el tono irreverente de las películas de Deadpool & Wolverine, Jackman se dirige directamente a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, para ofrecer sus servicios y los de Ryan Reynolds.

Hugh Jackman aparece frente a la cámara diciendo que, sin que nadie se lo pida, quería preguntar si necesitaban ayuda para “completar el reparto” de la nueva película de los Vengadores.

Aunque Jackman intenta que su petición parezca espontánea, el video revela que Reynolds está detrás de cámaras dirigiendo la escena.

En un momento del diálogo, Reynolds le grita a Jackman que deje de quejarse y que “siga el guion”, justificando su insistencia porque ellos son “los elegidos”.

Hugh Jackman llega al extremo de ofrecerse para “intentar convencer a Ryan” de unirse al proyecto, a pesar de que es el propio Reynolds quien lo está obligando a realizar la grabación.

El video cierra con Jackman admitiendo que odia a Reynolds, a lo que este responde que él también se odia a sí mismo.

Pese a ‘suplica’ de Hugh Jackman para participar en Avengers: Doomsday, Kevin Feige lo rechazó

Tras la emisión del video en la D23, Kevin Feige continuó con la broma y rechazó la solicitud de los actores en un tono burlón.

Aunque circulan rumores sobre la posible aparición de Deadpool y Wolverine en Avengers: Doomsday, actualmente no están confirmados oficialmente en el reparto.

Avengers: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo y protagonizada por Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, tiene su estreno programado para el 18 de diciembre de 2026.

La historia se centrará en la reunión de héroes procedentes de diferentes universos para combatir la amenaza que representa el Doctor Doom.

Durante la presentación oficial en la D23 2026, actores como Chris Evans y Hayley Atwell estuvieron presentes para ofrecer detalles sobre el proyecto.