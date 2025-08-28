¿Eres fan de Harry Potter? Cinemex te tiene la mejor de las noticias: las primeras cuatro películas de la saga serán reestrenadas en la pantalla grande.

Cinemex confirmó la noticia a través de redes sociales, donde los fans de Harry Potter se mostraron impacientes por saber los detalles del evento.

¿Eres uno de ellos? Si es así, a continuación te damos toda la información del evento que Cinemex ha nombrado como Harry Potter back to Hogwarts.

Harry Potter back to Hogwarts: El evento por el que Cinemex reestrenará en exclusiva 4 películas de la saga

Cinemex sorprendió a sus seguidores de redes sociales, anunciando la próxima llegada de 'Harry Potter back to Hogwarts' a sus salas de cine.

Este evento se llevará a cabo en el marco del 20 aniversario de la cinta Harry Potter y el Cáliz de Fuego, fecha por la que Warner Bros. Pictures lanzó un trailer conmemorativo en sus redes sociales.

¿En qué consiste 'Harry Potter back to Hogwarts‘? En el reestreno de las primeras cuatro películas de la saga basada en la obra de J.K Rowling:

Harry Potter y La Piedra Filosofal

Harry Potter y La Cámara Secreta

Harry Potter y El Prisionero de Azkaban

Harry Potter y El Cáliz de Fuego

¿Cuándo iniciará Harry Potter back to Hogwarts en México?

De acuerdo con InfoBae, el reestreno de las primeras películas de la saga de Harry Potter cuenta con un cronograma de reestreno que varía según cada región.

En México, el regreso de Harry Potter a los cines será a partir del 18 de septiembre.

Los boletos estarán disponibles en taquillas, sitio web y a través de la app de Cinemex, con precios estándar y funciones en formato tradicional.

Los primeros países donde se reestrenarán las primeras películas de la saga de Harry Potter serán:

España

Estados Unidos

Argentina

Bolivia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Uruguay

Venezuela

Colombia

Perú

Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera película de la saga, se estrenó el 16 de noviembre de 2001 en Reino Unido, marcando el inicio de una franquicia cinematográfica histórica.

La película logró convertirse en uno de los mayores éxitos del año y su impacto fue tal que revitalizó el cine fantástico, atrallendo audiencias de todas las edades y consolidando el fenómeno literario creado por J.K.Rowling.