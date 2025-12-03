Hamnet es la nueva película de Chloé Zhao, luego de estar varios años alejada tras lo sucedido con Eternals; debido a este paso en Marvel, algunas personas preguntas si si nueva obra tiene escenas postcréditos.

Nosotros ya pudimos ver Hamnet y te diremos si tiene o no escenas post créditos.

Hamnet (Universal)

¿Hamnet tiene escena postcréditos?

Hamnet de Chloé Zhao no tiene ninguna escena post créditos; tampoco hay algo en medio de los créditos o durante los mismos.

Dado que Hamnet no tiene escenas post créditos, te puedes ir de la sala una vez que haya terminado la función, ya que no te darán información extra acerca de la trama o personajes.

Esto puede ser un alivio para la gente que ya está harta de las secuencias extra en las películas y quiere retirarse una vez termina la historia principal; como sucedía hace tiempo, antes de la moda impuesta por Marvel.

De hecho, es curioso que Chloé Zhao haya evitado esta práctica, a pesar de que su último trabajo fue precisamente con Marvel; sin embargo, parece que no encontró interesante el estilo del estudio de Disney.

Presentando una edición más tradicional para contar su historia, en lugar de ir por la tendencia de hace varios años.

Hamnet (Universal)

¿Por qué Hamnet no tiene escenas post créditos?

Como ya mencionamos, Chloé Zhao es una directora tradicionalista, la cual no ve relevante que sus películas tengan escenas postcréditos.

Si Eternals tiene escenas postcréditos se debe más por ser una película de Marvel, que por gusto de la cineasta; es posible que si por ella fuera, no hubiera metido la secuencia extra en esta película.

Otra cosa que hay que tener en cuenta es que Hamnet es la adaptación del libro del mismo nombre , lo cual no da pie para que se pueda jugar mucho con la estructura narrativa, añadiendo información adicional.

Todo lo que la película quiere contarnos lo hace en su metraje principal, sin necesidad de recurrir a añadidos que a veces se sienten artificiales.