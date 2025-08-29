Aunque faltan varias semanas para su estreno, Bugonia con Emma Stone ya está cosechando éxitos con una calificación perfecta, pues tiene 100% en Rotten Tomatoes.

Tras esto, la expectativa se ha ido al cielo con Bugonia y muchos ya están preguntando por la fecha de estreno de la película en México.

¿Cuándo se estrena Bugonia en México?

De acuerdo con información oficial, Bugonia se estrenará en México el 13 de noviembre de 2025, semanas después de su llegada a Estados Unidos y otros territorios.

Bugonia se estrenará en Estados Unidos el 24 de octubre, mientras que en el resto del mundo hará lo propio el 31 del mismo mes.

Bugonia (Universal)

No se han dado las razones del por qué Bugonia se estrenará en México en una fecha posterior a su lanzamiento internacional y en Estados Unidos, siendo una cuestión de la distribuidora.

La única razón posible es que se busque una fecha no tan competida para la llegada de la película de Emma Stone al país.

Con lo que pueda asegurar una mejor taquilla que en un estreno global tradicional.

Aún así, no deja de sorprender esta decisión, pues solo las películas de cartelera baja o independientes son las que llegan desfasadas al país.

Se esperaría que tras el éxito de Pobres Criaturas, la nueva obra de Yorgos Lanthimos fuera muy solicitada .

Póster de Bugonia (Universal)

Bugonia tiene 100% en Rotten Tomatoes

Si bien falta más de un mes para el estreno de Bugonia en cines, la película ya pudo ser vista por parte de la prensa, logrando un 100% en Rotten Tomatoes.

De acuerdo con las reseñas en Rotten Tomatoes, se trata de otro logro de la colaboración entre Yorgos Lanthimos y Emma Stone, tras la buena química que tuvieron en Pobres Criaturas.

Destacando su premisa extraña y alocada, donde Emma Stone nos da otra gran interpretación, confirmando que ya es una de las mejores actrices del mundo en este momento.

Además de que no teme jugar con las narrativas establecidas para voltearlas y hacer una crítica a las mismas.