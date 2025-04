Marvel presentó una nueva foto de Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos con el resto del elenco, revelando un poco más de su aspecto.

Esta foto de Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos también mostraría un poco de la historia de la esperada película de Marvel.

El que esta foto se haya revelado en este momento es importante, pues estamos a unos meses de que veamos el filme en cines de todo el mundo.

Por lo que Marvel y Disney le quieren dar la mayor exposición posible; sobretodo a Pedro Pascal, que podría ser pieza importante en el futuro del UCM.

Los 4 Fantásticos (Marvel)

¿Cómo es la foto de Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos?

Más que una foto, Marvel lanzó dos de estas imágenes, aunque solo en una de ellas podemos ver a Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos.

La primera foto es donde aparece Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos al lado de Ebon Moss-Bachrach, en sus papeles de Reed Richards y Ben Grimm respectivamente.

En la segunda foto vemos a Elizabeth Banks y Joseph Quinn como Sue y Johnny Storm, completando a toda la familia “fantástica”.

Lo más importante es que vemos a todo el elenco con sus trajes espaciales y a Ben Grimm en su forma humana.

Esto indica que estas imágenes son antes del accidente en el espacio con los rayos cósmicos, que le da sus poderes a los personajes.

Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos (Especial)

¿Cuándo veremos más de Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos?

Para ser una de las películas más esperadas del año, en realidad hemos visto muy poco de Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos.

Tan solo un tráiler y unas imágenes de Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos, algo que no es normal para la maquinaria de Marvel y Disney.

Aunque esto se puede deber al inminente estreno de The Last of Us Temporada 2, donde también aparece Pedro Pascal.

La promoción de la serie y la película con el mismo actor podría confundir a la gente, es por ello que Disney se guardaría todo para después del estreno del show de Max.

No dudemos que veamos más pósters, imágenes y un nuevo tráiler de Los 4 Fantásticos a partir del mes de mayo.

Los 4 Fantásticos: First Steps (Marvel)

Con información de Discussing Film