Kathryn Hahn es una actriz que comenzó a ser la favorita de los fans para interpretar a Madre Gothel en Enredados live action de Disney.

Esta no sería la primera vez que la actriz participa en producciones de Disney, pues con anterioridad ya había sido parte de WandaVision y Agatha All Along.

¿Quién es Kathryn Hahn?

Kathryn Marie Hahn es una actriz de cine y televisión con más de 20 años de trayectoria en la industria.

Entre algunos de los premios destacados de su carrera se encuentran:

MTV Movie & TV Awards (2021): Mejor Villano y Mejor Pelea por su papel como Agatha Harkness en la serie WandaVision

Dorian Awards (2021): Mejor Interpretación de Reparto en TV y Mejor Interpretación Musical en TV por la canción “Agatha All Along” en WandaVision

HCA TV Awards (2021): Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Serie de Antología por WandaVision

GMS Award (2025): Mejor Canción Escrita para Televisión por su trabajo en Agatha en todas partes (Agatha All Along)

Kathryn Hahn (Instagram | )

¿Cuántos años tiene Kathryn Hahn?

Kathryn Hahn nació el 23 de julio de 1973 en Illinois, Estados Unidos. Actualmente la actriz tiene 52 años de edad.

¿Quién es el esposo de Kathryn Hahn?

Desde el 2002 Kathryn Hahn está casada con el actor y productor de cine, Ethan Sandler.

¿Qué signo zodiacal es Kathryn Hahn?

De acuerdo con la astrología, Kathryn Hahn nació bajo el signo de Leo.

Kathryn Hahn (Instagram | Kathryn Hahn)

¿Quiénes son los hijos de Kathryn Hahn?

Kathryn Hahn es madre de dos hijos, ambos frutos d su matrimonio con Ethan Sandler:

Leonard Sandler, de 19 años de edad

Mae Sandler, de 16 años de edad

¿Qué estudió Kathryn Hahn?

Kathryn Hahn estudió la Licenciatura en Teatro en la Universida de Northwestern.

Consiguió su maestría en Bellas Artes en la Escuela de Drama de la Universidad de Yale.

En 2024 recibió el título de Doctora en Artes por la Universidad Northwestern.

¿En qué ha trabajado Kathryn Hahn?

Con una consolidada carrera en la ctuación, Kathryn Hahn cuenta con más de 70 proyectos televisivos y cinematográficos, entre los cuales destacan:

Series de televisión:

The Studio

Agatha en todas partes

WandaVision

Tiny Beautiful Things

The Shrink Next Door

I Know This Much Is True

Mrs. Fletcher

Parks and Recreation

Películas:

Madden

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Malas madres

El gran desmadre

Los huéspedes

* ¿Quién &$%! son los Miller?

Cómo perder a un hombre en 10 días

Agatha All Along (Disney)

Kathryn Hahn en conversaciones para ser Madre Gothel en live action de Enredados

En enero de 2026 Disney comenzó a revelar a los protagonistas para el live action de Enredados.

Fue así que la compañía anunció a Teagan Croft -de 21 años de edad- y Milo Manheim -de 24 años de edad- como Rapunzel y Flynn Rider respectivamente.

En medio de lois rumores, el nombre de Kathryn Hahn comenzó a sonar entre las posibilidades para el papel de Madre Gothel.

Medios especializados señalaron negociaciones entre la actriz y Disney, pero sin confirmarse nada de manera oficial.