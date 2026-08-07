Sam Neill habría actuado por última vez en el esperado live action de The Legend of Zelda, película será estrenada hasta abril de 2027.

Tras la muerte de Sam Neill el pasado 13 de julio, se han revelado los últimos proyectos en los que actuó, donde destacan Godzilla y Kong: Supernova y The Last Resort.

No se ha confirmado cuál sería el papel que interpretó San Neill en The Legend of Zelda, pero podría ser el del Rey Rauru de Hyrule.

El último papel de Sam Neill fue en el live action de The legend of Zelda

El portal de noticias Deadline compartió que Sam Neill habría actuado por última vez en el live action de The Legend of Zelda.

Sam Neill habría terminado las grabaciones de la película producida por Nintendo y Sony en abril de 2026.

Hasta el momento, no se ha revelado el papel que Sam Neill interpretó en The Legend of Zelda y los representantes de Sony no se han pronunciado sobre esta noticia.

Sam Neill, actor de la saga Jurassic Park y Jurassic World (@samneilltheprop / Instagram )

The Legend of Zelda revela más detalles de su elenco

Tras darse a conocer que Sam Neill formaba parte del elenco de The Legend of Zelda, también se reveló quién dará vida a Ganondorf.

El villano del conocido videojuego será interpretado por el actor australiano Uli Latukefu.

Esta es la lista de actores que también participan en The Legend of Zelda:

Dichen Fachmann como Impa

Yvonne Strahovski (rol no especificado)

Mientras que Link y Zelda serán interpretados por Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason.

Zelda (Nintendo )

Se sabe que tras su paso por el cine, el live action de The Legend of Zelda estará disponible en Netflix.

Por otro lado, participación de Sam Neill en The Legend of Zelda ha provocado grandes expectativas entre los fans, quienes desean saber cuál fue el personaje que interpretó.