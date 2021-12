¿'Don´t Look Up’ tiene escenas postcréditos? Esto es lo que sabemos sobre las tomas finales de la película producida por Netflix.

La película ‘Don’t Look Up’ se ha convertido en tema de discusión desde su estreno el pasado 24 de diciembre en la plataforma de streaming Netflix.

Su historia mordaz, plagada de un humor negro, ha fascinado a las audiencias.

Si tú eres de los que ya vio ‘Don’t Look Up’ y después del final cerraste la pantalla de Netflix, lo más probable es que te hayas perdido de las escenas postcréditos de la película.

‘Don’t Look Up’, poster oficial (Netflix)

Así como lo oyes, la sátira estelarizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence cuenta con dos escena más después de su metraje.

Contrario a lo que sucede con Marvel, que adelanta sus nuevos proyectos, las escenas postcréditos de ‘Don’t Look Up’ son más bien guiños irónicos del director Adam McKay.

Se ha revelado que esta escenas postcréditos que aparecen en ‘Don´t Look Up’ tenían el objetivo de aliviar un poco la tensión del espectador tras el final poco esperanzador.

¿Cuáles son las escenas postcréditos de Don´t Look Up? (Alerta de spoiler)

Las escenas postcréditos de ‘Don’t Look Up’ muestran un poco lo que sucedió tras el terrible impacto del cometa que colisionó con el planeta Tierra.

Antes de comenzar a platicar sobre estas escenas de ‘Don’t Look Up’, cinta producida por Netflix, si tú no has visto la cinta puedes dejar de leer, ya que habrá algunos spoilers.

Ahora bien, la primera escena postcréditos de ‘Don’t Look Up’ nos sitúa hasta el año 22,740, en el aterrizaje que hacen Peter Isherwood, la presidenta Janie Orlean y algunos de los sobrevivientes.

Ellos arriban a un nuevo planeta muy similar a la Tierra, el cual parece ser un lugar tranquilo y habitable.

Películas Netflix: Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio en ‘Don’t Look Up’ (NIKO TAVERNISE/NETFLIX / NIKO TAVERNISE/NETFLIX)

No obstante, las cosas no suceden como ellos esperan porque Orelan (Meryl Streep) es devorada por unos extraños animales llamados los Bronteroc.

Tras ese ataque, que vemos en ‘Don´t Look Up’, Peter Isherwood le dice a los sobrevivientes que lo acompañan que eviten acercarse a esas bestias.

La segunda escena postcréditos de ‘Don´t Look Up’ nos muestra a Jonah Hill, el único sobreviviente en la Tierra.

Jason Orlean por Jonah Hill (Netflix)

Este personaje sale de los escombros y lo primero que hace es buscar a su madre. Acto seguido comienza a publicar en sus redes sociales.

Todos esto a pesar de que es la única persona que hay en todo el mundo.