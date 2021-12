Jennifer Lawrence ganó menos que Leonardo DiCaprio en ‘Don’t Look Up’, según un nuevo reporte de Variety .

De acuerdo a un informe de la revista Variety , la actriz Jennifer Lawrence cobró alrededor d e 5 millones de dólares ( 103 millones 102 mil 500 pesos) menos que Leonardo DiCaprio, para la nueva película de Netflix.

‘Don’t Look Up’ es la nueva película de Netflix recién estrenada en la plataforma, la cual ha atraído las miradas gracias a su elenco de primera, entre los que se encuentran Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio.

Sin embargo, con motivo del estreno se ofreció una rueda de prensa con Jennifer Lawrence y el director y guionista, Adam McKay, surgió una nueva polémica en torno a la desigualdad de salarios.

Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio ‘Don't Look Up' (Mike Coppola/AFP)

Jennifer Lawrence habría cobrado 103 millones de pesos menos que Leonardo DiCaprio

El estreno de ‘Don’t Look Up’ ha atraído la mirada de varios medios de comunicación y crítica especializada, pero no solamente por la trama sino por la nueva polémica de disparidad salarial.

Y es que en un último reporte de Variety , aseguran que Jennifer Lawrence habría cobrado 25 millones de dólares (515 millones 512 mil 500 pesos); mientras que Leonardo DiCaprio se hizo de 30 millones de dólares (618 millones 615 mil pesos), es decir que Jennifer Lawrence cobró 5 millones de dólares menos que DiCaprio.

Sin confirmar o negar la información que dio el medio de comunicación o confirmar las cifras, Jennifer Lawrence respondió a la revista:

“Leo atrae más taquilla que yo. Soy muy afortunada y estoy feliz con mi acuerdo, pero lo que he visto, y estoy segura de que otras mujeres en su lugar de trabajo lo han visti también es que es extremadamente incómodo preguntar sobre igualdad salarial. Y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es disparidad de género, pero no saben decirte que es exactamente.” Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence (Reuters)

Jennifer Lawrence grabó escenas de ‘Don’t Look Up’ drogada

El debate sobre el salario de Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio en ‘Don’t Look Up’ tras darse a conocer que la actriz cobró 5 millones de dólares menos que el actor, ha salido otra polémica.

Y es que la actriz de ‘Los Juegos del Hambre’ y ‘X-Men’ ha dado a conocer que grabó algunas escenas estando drogada.

De acuerdo con Jennifer Lawrence, hubo algunas escenas que grabó estando drogada pues su personaje lo requería.

No obstante, Jennifer Lawrence aseguró que ella le pidió permiso a McKay para fumar cannabis y él lo aceptó.