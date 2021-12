¿En qué figuras reales se inspiraron los personajes de la película ‘Don’t Look Up’? Las referencias que han salido a la luz te dejarán con el ojo cuadrado.

Luego de que la crítica y los espectadores se han llevado una gran sorpresa con la película ‘Don’t Look Up’ dirigida y escrita por Adam McKay.

En la que el director Adam McKay ha logrado dar una muy buena sátira política con toques de humor negro que busca generar conciencia social.

Trama que logra que algunos de sus personajes nos recuerden a uno que otro político mundial o un importante CEO de las grandes empresas tecnológicas representados en ‘Don’t Look Up’.

‘Don’t Look Up’, poster oficial (Netflix)

Así como las referencias a personalidades del medio, los medios de comunicación y del espectáculo.

En donde el elenco encabezado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence ha hecho lo propio para darnos cuenta de este punto en ‘Don’t Look Up’.

En la trama ‘post-apocalíptica’ que se completa con Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ariana Grande, entre otros.

Aquí la lista de personajes de ‘Don’t Look Up’ inspirado en figuras reales:

'Don't Look Up' (NIKO TAVERNISE/NETFLIX / NIKO TAVERNISE/NETFLIX)

1. ‘Don’t Look Up’: Janie Orlean por Maryl Streep - Políticos, Donald Trump

El personaje interpretado por la ganadora del Oscar, Maryl Streep ha dado de qué hablar por ser la presidenta de los Estados Unidos, Janie Orlean.

En donde es una evidente referencia a los poderosos políticos, convirtiéndose en la mujer más poderosa del mundo por ostentar este cargo en ‘Don’t Look Up’.

Janie Orlean por Maryl Streep (NEtflix)

Personaje al que muchos han vinculado con la figura de Hilary Clinton, pero en donde se ha marcado una comparación muy en común con Donald Trump.

Aunque el director de ‘Don’t Look Up’ dijo en una entrevista con Deadline que tomó referencias de muchos otros ex gobernantes, como Bill Clinton, Barack Obama, Ronald Reagan, entre otros.

Donald Trump

2. ‘Don’t Look Up’: Jason Orlean por Jonah Hill - Políticos, gabinete de la Presidencia de EE.UU

Jonah Hill da vida a nada más ni menos que al hijo de la presidenta de Estados Unidos, Jason Orlean, en ‘Don’t Look Up’.

El cual se ha hecho referencia a que se trata de un personajes con tintes importantes miembros del gabinete presidencial.

Jason Orlean por Jonah Hill (Netflix)

Destacando que este personaje es un claro guiño a la hija de Donald Trump, Ivanka e incluso a su propio yerno Jared Kushner, quienes fueron asesores de gobierno durante su mandato.

Jared Kushner e Ivanka Trump (Brendan Smialowski / AFP)

3. ‘Don’t Look Up’: Peter Isherwell por Mark Rylance - Elon Musk, Mark Zuckerberg y Steve Jobs

El histriónico actor Mark Rylance nos dio el papel Peter Isherwell el dueño de la gran compañía de tecnología Bash.

En donde sin duda los nombres de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Steve Jobs, se vinieron inmediatamente a la mente de los espectadores.

Peter Isherwell por Mark Rylance (Netflix)

Luego de ver que su empresa ‘Don’t Look Up’ es casi un santuario para los compradores de tecnología, así como su alcance en las bases de información y su poder tecnológico.

Steve Jobs presentando el iPhone original en el 2007 (AP)

4. ‘Don’t Look Up’: Brie Evantee por Cate Blanchett - Presentadora Mika Brzezinski en Morning Joe de la NBC.

Cate Blanchett nos sorprende siendo la muy carismática conductora Brie Evantee que remite a la presentadora estadunidense Mika Brzezinski en Morning Joe de la NBC.

Brie Evantee por Cate Blanchett (Netflix)

Que es el reflejo de la figura informática de los matutinos estadounidenses, con su glamurosa sonrisa de oreja a oreja y simpatía en ‘Don’t Look Up’.

Mika Brzezinski en Morning Joe de la NBC (NBC)

5. ‘Don’t Look Up’: New York Herald - The New York Times

Uno de los medios más importante a nivel global y que se hace presente en ‘Don’t Look Up’ es The New York Times.

Con su New York Herald y según el propio director de se trata de una referencia directa a The New York Times y sus aires altruistas.

6. ‘Don’t Look Up’: Riley Bina por Ariana Grande - celebridad

El papel que juega la cantante Ariana Grande en el personaje Riley Bina en ‘Don’t Look Up’.

En el que se podría decir que se trata de ella misma, la cual gracias a la fama envuelve a su público a minimizar los problemas en donde solo se preocupan en la vida de una estrella de pop.