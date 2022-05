‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ suma un nuevo mercado que prohibe su exhibición, en este caso se trata de China que no le dio permiso a Disney de estrenar su película.

De acuerdo con Comic Book Resources, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ canceló su proyección en China debido a una imagen que muestra al periódico The Epoch Times.

Resulta que dicho medio es un fuerte crítico del gobierno de China, de ahí que se haya tomado como propaganda en contra de Xi Jiping y se prohibiera estrenar ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Marvel Studios)

Asimismo, se menciona que esto se habría sumado a la inclusión de personajes LGBT en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, los cuales no pueden tener representación en el entretenimiento de China.

Ante la negativa de Disney de hacer cualquier clase de edición a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, al final se tuvieron que atener a la decisión de no estrenar en el mercado chino.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ llegará a México el próximo 4 de mayo de 2022.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tendría una gran taquilla aunque no estrene en China

Si bien el mercado de China es el segundo más importante en estos momentos, la prohibición no afectaría la taquilla de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Se prevé que tan sólo en Estados Unidos, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ logre una recaudación de más de 150 millones de dólares en su primer fin de semana, de acuerdo con Deadline.

Esto tomando en cuenta que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ superó la preventa de ‘The Batman’, una de las películas con mejor recaudación en lo que va del 2022.

‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ (Marvel Studios )

De hecho, se cree que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ podría ser la película más taquillera del año, superando precisamente a ‘The Batman’, ‘Thor: Love and Thunder’ y ‘Jurassic World: Dominion’.

Obviamente la taquilla de China ayudaría a potenciar los números de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, pues en varios casos el público de aquél país aporta una buena cantidad de dinero.

Hay que mencionar que China es el tercer país que prohibe ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, antes de esto fue cancelada en Arabia y Egipto.

Con información de Deadline y Comic Book Resources.