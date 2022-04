Un nuevo avance de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha confirmado de manera oficial al grupo conocido como los Illuminati.

Desde la aparición del primer tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, se había rumorado sobre la participación de los Illuminati, un grupo de superhéroes en Marvel.

Y es que este nuevo spot de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se da a tan solo 10 días de que se estrene oficialmente en cines.

Este nuevo spot muestra a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), quien es llevado frente a un grupo que quiere hablar con él; al fondo se escucha la voz de Mordo (Chiwetel Ejiofor) quien dice:

“Los illuminati te verán ahora” Mordo

Los Illuminati serían clave para el desarrollo del UCM

El nuevo avance de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha confirmado oficialmente la presencia de los Illuminati en la nueva película.

Los Illuminati son uno de los grupos más importantes dentro del Universo Marvel y su introducción podría ser clave para el futuro del UCM .

Especialmente para la introducción de los Mutantes al Universo Cinematográfico de Marvel pues, uno de los líderes y fundadores de los Illuminati es Charles Xavier, principal figura de los mutantes.

De hecho Patrick Stewart ya había confirmado su regreso a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ como Charles Xavier y ahora, tras la confirmación de los Illuminati, la emoción ha crecido entre los usuarios.

In 10 days…nothing will prepare you for the truth. 🤯



Experience Marvel Studios' #DoctorStrange in the Multiverse of Madness only in theaters May 6. Get Tickets: https://t.co/VoGdr7T8HN pic.twitter.com/v0LoVn5vCY — Doctor Strange (@DrStrange) April 26, 2022

¿Quiénes son los Illuminati en el Universo Marvel?

Los Illuminati han sido confirmados para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, uno de los grupos más importantes dentro del Universo Marvel.

Pero ¿quiénes son los Illuminati, el grupo que aparecerá en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ este 5 de mayo en los cines?

Los Illuminati son un grupo de los superhéroes más inteligentes formado por los representantes de cada una de las razas de Marvel.

En la formación original de los Illuminati están:

Charles Xavier representando a los mutantes

Black Bolt representando a los Inhumanos

Doctor Strange representando a la magia y lo místico

Namor representando a Atlantis Black Panther representando a Wakanda Iron Man representando a los Vengadores y a la tecnología Reed Richards o Mr. Fantástico representando a los 4 Fantásticos y a la ciencia

Es por eso que la introducción de los Illuminati en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, será la entrada a varios de los nuevos personajes del UCM.