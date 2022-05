El próximo 5 de mayo se estrena a nivel mundial ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y aquí te decimos que series y películas de Marvel hay que ver para entenderle.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es la segunda entrega del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch; sin embargo, se desarrollará tras los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Aunque el Universo Cinematográfico de Marvel ya cuenta con 27 películas actualmente y 6 series, para entender ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ hay que ver solo algunas.

‘Doctor Strange: Hechicero Supremo’

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ está a unos días de estrenarse y, para entender a la nueva película de Marvel hay que ver ‘ Doctor Strange: Hechicero Supremo’.

Esto debido a que hay que entender quién es y el origen del personaje, en cómo se convirtió en Doctor Strange y porque es uno de los personajes eje y más importantes del UCM y para conocer quien es Wong, un personaje que ahora se volverá central.

Doctor Strange (Facebook DoctorStrangeOfficial)

‘WandaVision’

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tomará varios aspectos de lo que ocurrió en la serie de Disney+, ‘ WandaVision ’.

Y es que uno de los personajes principales para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es Wanda Maximoff o Scarlett Witch (Elizabeth Olsen) y es precisamente en esta serie en donde tiene su mayor desarrollo.

Es aquí en donde Wanda tiene que lidiar con sus traumas del pasado y pérdidas desde ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’.

'WandaVisión' (Disney+)

‘Spider-Man: No Way Home’

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es una película del UCM que viene directamente después de lo ocurrido en ‘ Spider-Man: No Way Home ’ ya que fue aquí en donde las posibilidades del Multiverso se abrieron.

En la última entrega de Spider-Man, Doctor Strange tiene bastante participación y ayuda a Peter Parker con los peligros de alterar el tiempo y el espacio, por lo que también se abren el concepto de variantes.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

‘Loki’

La serie de ‘ Loki ’, si bien no está tan relacionada con ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, el sexto episodio es donde se abre un concepto más amplio sobre el multiverso y cómo fue que este quedó expuesto.

‘What If…?’

Ya se ha revelado que en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ habrá variantes de Stephen Strange y los diferentes universos.

Algo que puede verse más ejemplificado en el cuarto episodio de la serie animada ‘What If…?’ , pues es aquí en donde muestra una realidad alternativa de Doctor Strange y su accidente que lo convirtió en el Hechicero Supremo.

What If..? (Marvel Studios)

‘X-Men’

Aunque no es esencial para el desarrollo de la historia de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, es aquí en donde hace su primera aparición Charles Xavier también conocido como el Profesor X interpretado por Patrick Stewart en ‘X-Men’ del año 2000.

De quien ya se ha confirmado su participación en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y, al abrir el multiverso es muy probable que Marvel introduzca a los X-Men al UCM.

Aunque se desconoce si es que el actor continuará con este rol pues cabe mencionar que en 2019, con el estreno de ‘Logan’. había declarado que era la última vez que haría del lider de los mutantes.

También, para ponerse en contexto, valdría la pena revisar los siguientes títulos para conocer a personajes que probablemente aparezcan en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’:

‘Avenger: La Era de Ultron’ ‘

Avengers: Infinity War’

‘Avengers: Endgame’

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrenará este 5 de mayo en todos los cines, aunque en redes sociales ya circulan posibles spoilers de la nueva película de Marvel.