A unos días del estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, comenzó a circular un video de una escena filtrada de los Illuminati.

El último promocional de la película reveló la identidad de tres de los Iluminati y todo indicaba que Doctor Strange tendrá que pelear contra ellos.

Los Illuminati del Multiverso de Marvel Studios. pic.twitter.com/lWM9Wqx8YR — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) April 28, 2022

Será el próximo 6 de mayo que se estrene la nueva producción de Marvel Studios, la cual ha creado una gran expectativa, pues se esperan distintos personajes, tanto nuevos, como ya conocidos en la franquicia.

En los distintos promocionales de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ han mostrado la aparición de una variante de Capitana Marvel y se pudo escuchar la voz del ‘Profesor X’ interpretado por Patrick Stewart.

Además, en el segundo adelanto se pudo ver el escudo de Capitana Carter, un personaje ya utilizado en la serie de Disney What if...?.

Se especula que Tobey Maguire podría aparecer como Spider-man y Nicolas Cage interpretando a Ghost Rider.

Escena de Dr. Strange vs Gargantos.



Brother, qué estrés debe sentirse ser un ciudadano común en el universo Marvel.#DoctorStrange #MultiverseOfMadness pic.twitter.com/belbWUttA4 — Agente Moon Knight 🌙 (@agenteparker) April 28, 2022

A días del estreno filtran escena de los Illuminati de Doctor Strange

Dentro de cinco días se estrenará ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ en cines, pero como era de esperarse, ya se han filtraron imágenes de cameos de algunos de los personajes.

Los anteriores clips promocionales mostraron detalles emblemáticos como la confirmación de los centinelas de Ultrón, quienes rodean a Doctor Strange en una especie de prisión en donde se confirma el regreso de el ‘Profesor Xavier’.

El video publicado en Twitter muestra a:

Mr. Fantastic

Capitana Carter

Black Bolt

Capitana Marvel

También se puede ver a Wanda mientras habla con Reed Richards, Mr. Fantastic, fundador de los Cuatro Fantásticos.

Recordemos que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es la continuación de sucesos ocurridos en las serie ‘Loki’ y ‘Spider-man: No Way Home’.

Además continuará la historia de Wanda, ‘La bruja escarlata’ tras lo ocurrido en la serie ‘WandaVision’, quien podría ser una villana en esta nueva entrega del ‘hechicero supremo’.

Se sabe que Marvel Studios apostó todo con esta nueva entrega de Doctor Strange que podría cambiar el UCM para siempre.

A días de su estreno, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha recaudado cerca de 150 millones de dólares y se espera que sea más exitosa que Spider-Man: No Way Home.