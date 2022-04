‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ sigue con su campaña de promoción a unos días de su estreno, aunque su más reciente spot esta lleno de spoilers.

El nuevo promocional de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ nos habría revelado la identidad de los Illuminati, por lo menos de 3 de los miembros de esta sociedad secreta.

No sólo eso, parece que los protagonistas de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tendrán que pelear con estos Illuminati, lo más seguro es que sea para arreglar las cosas el en multiverso.

Como pueden ver, los Illuminati revelados de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ son: Capitana Carter, una versión de Capitana Marvel y el Profesor Charles Xavier.

Ya sabemos que esta Capitana Marvel sería Monica Rambeau, mientras que el Patrick Stewart regresará como el Profesor X para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

La única duda es la identidad de los otros 3 miembros de los Illuminati de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ sería la película con más cameos de MCU

Aunque Marvel se ha mantenido un tanto discreta al respecto, todo indica que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ contará con una cantidad impresionante de cameos.

Por lo pronto ya sabemos que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tendrá (por lo menos) a 6 personajes importantes de Marvel en todo su metraje.

Si bien ‘Avengers Endgame’ contó con una gran cantidad; ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ no se quedaría atrás; sobretodo porque ahora incluirían a héroes de otros universos de Marvel.

Los Illuminati Doctor Strange in the Multiverse of Madness (@Somosgeeksnews)

Recordemos que los rumores apuntan a la aparición de personajes como los X-Men o Los 4 Fantásticos en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Es cierto que hay una alta probabilidad que estos sólo tengan unos cuantos segundos en pantalla; sin embargo, eso es suficiente para emocionarlo a los fans.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrenará en México el próximo 4 de mayo de 2022.

Con información de Marvel.