Con Demon Slayer: El Castillo Infinito ya en cartelera de México, muchos fans preguntan si es que la película cuenta con escenas postcréditos.

Pues recordemos que Demon Slayer: El Castillo Infinito dura 2 horas y media, así que saber si hay escenas post créditos es algo importante para los fans.

Demon Slayer: El Castillo Infinito tiene escenas entre créditos

Demon Slayer: El Castillo Infinito tiene escenas entre los créditos, más que escenas post créditos.

Esto quiere decir que mientras salen los créditos de Demon Slayer: El Castillo Infinito, puedes ver varias secuencias extra que completan la historia principal y ponen el escenario de la segunda parte.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito (Ufotable)

Lo mejor —o lo peor, si llevas prisa— es que no tienes que esperar mucho, pues literalmente los créditos comienzan a correr cuando se acerca el final de las 2 horas y media de duración.

Obviamente, no te puedes saltar esto porque de lo contrario no entenderás algunas cosas de lo que puede pasar en la siguiente entrega.

La cual, de momento no tiene fecha de estreno, aunque se espera que salga en los próximos dos años.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito (Ufotable)

¿Cómo son las escenas postcréditos de Demon Slayer: El Castillo Infinito?

Si no has visto Demon Slayer: El Castillo Infinito, no te preocupes, no te daremos spoilers de las escenas postcréditos.

En general, las escenas en los créditos de Demon Slayer: El Castillo Infinito, muestran lo que ha pasado con los otros personajes que aún no pelean con un enemigo fuerte, pues en esta película solo hay tres combates importantes.

Vemos a algunos recorriendo la fortaleza, a otro en una pelea con una Luna que se desarrollará posteriormente, y a algunos de los heridos tratando de recuperarse para continuar.

Es una secuencia de no más de 5 minutos que sirve principalmente de prólogo y “cliffhanger”, más que elaborar un poco más lo que hemos visto en pantalla.