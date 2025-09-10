Como parte del estreno en México de Demon Slayer: El Castillo Infinito, Natsuki Hanae, voz de Tanjiro, estuvo presente en la CDMX para promocionar la película.

Además de su aparición en la alfombra roja de Demon Slayer: El Castillo Infinito, Natsuki Hanae dio una conferencia de prensa en la que SDPnoticias estuvo presente.

El trabajo en equipo es la principal enseñanza de Demon Slayer: El Castillo Infinito, dice Natsuki Hanae

Durante la conferencia de prensa de Demon Slayer: El Castillo Infinito, Natsuki Hanae habló del mensaje en su película.

En su opinión, esta película habla principalmente del trabajo en equipo.

Natsuki Hanae, voz de Tanjiro en Demon Slayer: El Castillo Infinito (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Natsuki Hanae destaca que en Demon Slayer: El Castillo Infinito vemos como cada uno de los personajes hace su parte para conseguir un bien común.

Aunque hay un protagonista, todos aportan algo a la batalla.

Tanto en lo individual, como en lo colectivo, cada uno de los personajes logra explotar su potencial para elevar su fuerza y lograr sus objetivos.

Esto también lo extrapoló a su propio trabajo y el de sus compañeros, pues gracias a la labor de cada uno de ellos, la franquicia ha logrado llegar hasta donde está.

Siendo uno de los mayores fenómenos del mundo del anime de la actualidad, algo pocas veces visto en la historia reciente de este medio.

“El trabajo en equipo puesto en la realización de la película, es algo notorio en todo el mundo, y que se ha vuelto universal. El compromiso que ponemos detrás del anime lo ha hecho lo que es y me siento satisfecho de ver los resultados” Natsuki Hanae

Natsuki Hanae, voz de Tanjiro en Demon Slayer: El Castillo Infinito (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Natsuki Hanae ha desarrollado una conexión fuerte con Tanjiro en Demon Slayer: El Castillo Infinito

Natsuki Hanae de Demon Slayer: El Castillo Infinito, destacó la conexión que ha logrado con Tanjiro al verlo crecer a lo largo de todos estos años.

Natsuki Hanae considera que en cierta forma se identifica con Tanjiro en Demon Slayer: El Castillo Infinito.

Así que, para lograr una mayor comunión con su personaje, busca vivencias que los conecten.

Además, le sorprende lo mucho que ha cambiado Tanjiro a lo largo de la historia, empezando como un joven débil y llorón, a alguien decidido y confiado .

Esto ha afectado de cierta forma su interpretación, ya que él debe de demostrar esa confianza que tiene actualmente Tanjiro, más cuando se está en medio de la batalla final.

Pues la fuerza que ha conseguido no es solo física, también mental y sentimental, al ser alguien que lleva consigo el apoyo de muchas personas que confían en él y eso lo ayuda a seguir adelante.

“Al principio, él era bastante débil, pero se ha esforzado mucho y ha entrenado mucho para volverse fuerte, no solo físicamente, sino que también lleva cargando los sentimientos de muchas otras personas que lo impulsan”. Natsuki Hanae