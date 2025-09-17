La película Demon Slayer: El Castillo Infinito superará en taquilla a Superman y otros estrenos.

En su primer semana, Demon Slayer: El Castillo Infinito se ha convertido en un gran éxito y su proyección en taquilla luce muy alentadora.

Se reveló que Demon Slayer: El Castillo Infinito ha conseguido una gran recaudación en taquilla superando los más de 8 mil 612 mdp (470 mdd).

Con esas cifras, la cinta de anime estaría lista para superar a:

Superman (11 mil 271 mdp)

F1: La película (11 mil 424 mdp)

Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos (9 mil 509 mdp)

Demon Slayer: El Castillo Infinito (Especial)

Además de otras producciones de Hollywood que se lanzaron en este año.

El éxito de Demon Slayer: El Castillo Infinito se debe a diversos factores.

Por un lado, la película se estrenó en un mes donde no hay muchas cintas de gran presupuesto y audiencia que le roben el público.

Otro elemento a considerar con Demon Slayer: El Castillo es la gran recepción que tuvo el anime a nivel internacional.

Dicha audiencia esperaba con grandes expectativas la primera cinta de la trilogía, por lo que mostró una gran respuesta acudiendo a las salas de cine.

Por ello, Demon Slayer está próxima a convertirse en una de las películas más taquilleras de este 2025,

Aunque le falta un gran recorrido para superar a Lilo y Stitch y Ne Zha 2.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito (Ufotable)

¿Vale la pena ver Demon Slayer: El Castillo Infinito?

Demon Slayer: El Castillo Infinito es una película de anime que adapta el decimo primero y último arco del manga de Koyoharu Gotōge, de 36 años de edad.

La cinta nos presenta la primera parte de tres de la pelea final entre los Pilares contra las Lunas Superiores y Muzan Kibutsuji.

Cabe mencionar que Demon Slayer: El Castillo Infinito ha sido celebrado por su estilo visual y su épica historia con momentos emotivos.

Algunos consideran que el único problema con la cinta de anime es su duración, ya que puede hacerse demasiado pesada para cierto público.