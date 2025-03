Se decide el futuro de la película Coyote vs. ACME; se garantiza su estreno mundial en cines en 2026.

Se confirma que la distribuidora independiente, Ketchup Entertainment, adquirió sus derechos por 50 millones de dólares (aproximadamente mil 22 millones 600 mil 900 pesos)

Luego de que Warner Bros decidiera ya no continuar con Coyote vs. ACME por incentivos fiscales, la película inspirada en los Looney Tunes da el anuncio oficial para su estreno en cines.

Coyote vs. ACME: Adquieren sus derechos por más de Mil 22 millones de pesos

La distribuidora independiente, Ketchup Entertainment, salvó el futuro de Coyote vs. ACME, luego de haberla adquirido por aproximadamente mil 22 millones 600 mil 900 pesos.

El CEO de Ketchup Entertainment, Gareth West, expresó su entusiasmo por llevar la película a los cines, destacando su capacidad para conectar con espectadores de todas las edades.

Finalmente, dirigida por David Green y escrita por Samy Burch, oficialmente, Coyote vs. ACME tendrá su estreno mundial en 2026.

Warner Bros logo (@warnerbros / Twitter)

¿Por qué iban a cancelar Coyote vs. ACME?

Coyote vs. ACME fue filmada en 2022; sin embargo, en 2023, Warner Bros optó por archivarla y remplazarla por la película de Barbie.

Como parte de una estrategia fiscal para reducir costos, Coyote vs. ACME comenzó a tener menos probabilidades de ver la luz.

El anuncio de la cancelación del estreno de Coyote vs. ACME, sorprendió a los seguidores y desató manifestaciones, incluyendo protestas frente a las oficinas de Warner Bros.

La decisión recibió fuertes críticas, especialmente porque se obtuvieron reacciones positivas en las pruebas de audiencia.

Coyote vs Acme (Warner Bros. Discovery)

¿De qué tratará la película de Coyote vs. ACME?

Bajo la dirección de Dave Green, Coyote vs. ACME fusiona animación y acción real, narrando la historia de Coyote y El Correcaminos.

Wile E. Coyote, quien, harto de los fallos constantes en los productos de la empresa ACME, decide demandarlos por negligencia.

Esta película contará con una trama de comedia y aventura.

Además, se espera la participación de grandes actores y personalidades:

John Cena

Will Forte

Lana Condor

Con su lanzamiento previsto para 2026, Coyote vs. Acme apunta a convertirse en un éxito de taquilla.

Se espera, los fanáticos puedan disfrutar de una combinación de nostalgia y narrativa moderna que conquistará tanto a nuevas como a viejas generaciones.

Coyote vs ACME (Warner Bros. Discovery)

Con información de Agencia México