Coyote vs. Acme es amada por todo México, los números no mienten. Nuestro país es el segundo mejor mercado de la película en todo el mundo, solo superado por Estados Unidos.

Además, Coyote vs. Acme se hizo con el primer lugar de la taquilla en México, superando a Spider-Man: Un Nuevo Día y La Odisea.

México es el segundo mejor mercado de Coyote vs. Acme

Con 73 millones de pesos en taquilla, que son 4.3 mdd en la conversión, México se colocó como el segundo mejor mercado para Coyote vs. Acme en todo el mundo.

Originalmente se reportó que Coyote vs. Acme conseguiría más de 50 mdp en su primer fin de semana, pero al final superó por mucho esa cifra con 73 mdp.

Taquilla Coyote vs ACME (@ZimaEnt)

México solo quedó detrás de Estados Unidos en la recaudación general de la película; recordemos que en ese país logró 15 mdd en su primer fin de semana.

Así se demuestra una vez más que las películas animadas (o híbridos, como es el caso), casi siempre tienen una buena recepción por parte del público en México, tradicionalmente familiar.

Además, el ser el último fin de semana previo al regreso a clases, ayudó a potenciar la taquilla del filme, ya que muchas personas acudieron con sus amigos y familiares.

Coyote vs. Acme aún está lejos de lograr su meta

A pesar del gran apoyo que recibió Coyote vs. Acme en México, la película está muy lejos de lograr su meta en la taquilla mundial.

En su primer fin de semana, Coyote vs. Acme consiguió más de 30 mdd en todo el mundo, lo que en teoría está bien para una película menor.

El problema es que necesita alrededor de 150 mdd para ser un éxito para la productora Ketchup Entertainment, que fue la que distribuyó la película luego de comprarla a Warner Bros. por 50 mdd.

Se espera que el boca a boca le ayude a la película, pues está teniendo una muy buena retroalimentación en todos los territorios donde se ha estrenado.