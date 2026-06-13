Luego del gran éxito de la primera parte, Chris Sanders confirmó su regreso como director para Lilo & Stitch 2, la nueva entrega del live-action de la película clásica de Disney.

Chris Sanders comenzará a dirigir Lilo & Stitch 2 en este 2026 para Disney, además contará también con el regreso del productor del primer live-action.

Lilo y Stitch (Disney)

Chris Sanders volverá a la silla del director con Lilo & Stitch 2

De acuerdo con The Hollywood Reoporter, el live-action de Lilo & Stitch 2 será la primera vez que Chris Sanders dirija para la franquicia de Disney en más de 20 años.

Chris Sanders fue el creador y director de la película original de 2002; de ahí que sea tan importante su regreso para el live-action de Lilo & Stitch 2.

Recordemos que la anterior entrega live-action fue dirigida por Dean Fleischer Camp, quien fue criticado por los fans de la original debido a varios cambios en la historia.

Con la llegada del creador original, muchos esperan que se retome la temática clásica del personaje, además de que se haga un mejor trabajo de adaptación.

Además del regreso de Chris Sanders, el productor Jonathan Eirich también será parte del proyecto, como lo fuera con el live-action de 2025.

Chris Sanders (@chrissandersart)

Chris Sanders iniciará la producción de Lilo & Stitch 2 en este 2026

Además de dar a conocer el regreso de Chris Sanders como director de Lilo & Stitch 2, el reporte menciona que la producción del live-action comenzará en este 2026.

Aunque no se dio una fecha exacta, se espera que Chris Sanders empiece la filmación de Lilo & Stitch 2 a finales del año, entre septiembre y diciembre.

Esto para entrar en post producción en 2027, y tener todo listo para el estreno programado para el 26 de mayo de 2028; esperando replicar el éxito.

Si bien no hay una historia definida de momento, es posible que se tome de referencia la serie animada o alguna de las secuelas que salieron para video en su momento.