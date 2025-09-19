Te compartimos la foto del sorprendente nuevo póster de Bugonia, la película de Yorgos Lanthimos, de 51 años de edad.

El director de Pobres Criaturas hace mancuerna con Emma Stone, de 36 años de edad, en su más reciente película.

Así es el nuevo póster de Bugonia, la película de Yorgos Lanthimos

En redes sociales, se ha difundido un nuevo póster de la película Bugonia.

El sorprendente promocional presenta de fondo las estrellas, además de forma horizontal a Emma Stone tatuada y Jesse Plemons -de 37 años de edad- con una cabeza de planeta.

Nuevo póster de Bugonia, la película de Yorgos Lanthimos (Universal Pictures)

Bugonia representa la cuarta colaboración entre Emma Stone y Yorgos Lanthimos , quienes habían trabajado anteriormente en:

Tipos de Gentileza (2024)

Pobres Criaturas (2023)

La Favorito (2018)

En el caso de Jesse Plemons, el actor también estuvo en Tipos de Gentileza y ahora repite en un rol protagónico con el cineasta griego.

Bugonia, la película de Yorgos Lanthimos (Universal Pictures)

¿De qué trata Bugonia, la película de Yorgos Lanthimos?

Nominada al León de Oro como Mejor Película, Bugonia es un thriller dirigido por Yorgos Lanthimos y escrito por Will Tracy.

La trama sigue a dos jóvenes conspiranoicos quienes secuestran a la poderosa presidenta de una empresa .

Ellos están convencidos de que la ejecutiva en realidad es una extraterrestre que busca destruir la Tierra.

Bugonia, la película de Yorgos Lanthimos (Universal Pictures)

Cabe señalar que Bugonia es un remake de la película coreana “Save the Green Planet” de 2003 que dirigió Jang Joon-hwan, de 55 años de edad.

La crítica ha destacado la actuación de Emma Stone como como Michell Fuller y Jesse Plemons como Teddy.

Además del tono de thriller con comedia que se presenta a lo largo de la cinta.

Bugonia, película de Yorgos Lanthimos (Universal Pictures)

Fecha de estreno de Bugonia, la película de Yorgos Lanthimos

Bugonia, la película de Yorgos Lanthimos, ya tiene fecha de estreno confirmada en México.

La cinta tiene programada su exhibición en salas de cine el próximo 13 de noviembre 2025.